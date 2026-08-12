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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Turcja

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395 obiektów total found
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa w Kalender Caddesi, Turcja
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Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa
Kalender Caddesi, Turcja
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Stacja paliw Ofisi na sprzedaż w BursieW pełni funkcjonalna i generująca przychód stacja pal…
$3,24M
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
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Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul w , Turcja
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Turcja
Powierzchnia 2 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo wybudowany, niezależny budynek komercyjny oferujący wysoką widoczność i doskonałą dostę…
$4,36M
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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Nieruchomości komercyjne w Karacahisar, Turcja
UP UP
Nieruchomości komercyjne
Karacahisar, Turcja
Wyobraź sobie, że się budzisz i biznes działa. Górnictwo, przetwórstwo, zarabianie. Bez cieb…
$12,00M
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Prywatny sprzedawca
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Gotowy biznes 30 m² w Konak, Turcja
Gotowy biznes 30 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
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Nieruchomości inwestycyjne 175 m² w Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 175 m²
Turcja
Powierzchnia 175 m²
Nieruchomości komercyjne na jednym z kluczowych skrzyżowań rozwoju AntalyaDla własnego bizne…
$550,620
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Nieruchomości inwestycyjne 207 m² w Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 207 m²
Turcja
Powierzchnia 207 m²
Przestronne pomieszczenia handlowe na sprzedaż w Altyntash, Antalya - obszar aktywnego nowoc…
$482,426
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Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 25
Sypialnie 25
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z Funkcjonującą Działalnością na Sprzedaż w Güzeloba, Antalya Hotel oferowany na sprze…
$2,93M
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Nieruchomości komercyjne 72 m² w Kagithane, Turcja
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Kagithane, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 10
Pokoje w Hotelu Inwestycyjnym na Sprzedaż 1,2 km od Stacji Metra w Kağıthane İstanbul Gotowy…
$349,851
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Nieruchomości inwestycyjne 454 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 454 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 454 m²
Piętro 1/1
$59,29M
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Nieruchomości komercyjne 45 m² w Tepecik, Turcja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Tepecik, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 3
$15,70M
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 400 m²
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Kleopatra centrum miasta Alanya, to 400 m2 nieruchomoś…
$1,58M
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Nieruchomości inwestycyjne 405 m² w Kayi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 405 m²
Kayi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
$11,16M
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Sklep 77 m² w Rize, Turcja
Sklep 77 m²
Rize, Turcja
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1
$4,01M
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Pomieszczenie biurowe 115 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$696,212
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Nieruchomości komercyjne 220 m² w Pamukkale, Turcja
Nieruchomości komercyjne 220 m²
Pamukkale, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/3
$6,05M
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Turcja
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
We offer functional commercial spaces as part of a stylish and modern residential complex. T…
$340,000
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Nieruchomości komercyjne 373 m² w Honaz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 373 m²
Honaz, Turcja
Powierzchnia 373 m²
$430,171
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Sklepy na sprzedaż w Alanya oferują jedną z najbardziej bezpiecznych i rentownych możliwości…
$4,38M
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Nieruchomości komercyjne 1 650 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 650 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 650 m²
Liczba kondygnacji 9
Butikowy Hotel z Widokiem na Bosfor w Stambule Beyoğlu Butikowy hotel znajduje się w dzielni…
$7,49M
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Stylowe Biura w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Mersin Biura znajdują …
$185,894
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Sklep 186 m² w Sur, Turcja
Sklep 186 m²
Sur, Turcja
Powierzchnia 186 m²
$57,30M
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Turcja
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
This innovative new project from a leading developer is located in the elevated mountainous …
$600,000
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Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,03M
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Nieruchomości inwestycyjne 53 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 53 m²
Konyaalti, Turcja
Powierzchnia 53 m²
Lokale handlowe w nowoczesnym kompleksie w Konyaalti - inwestycja w miejscu, które działa dl…
$239,933
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Sklep 300 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 300 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 300 m²
Zupełnie Nowe Mieszkania w Centralnej Lokalizacji w Alanyi Antalya Alanya od wielu lat jest…
$1,14M
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Nieruchomości komercyjne 126 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Jeśli szukasz lukratywnej inwestycji lub idealnej bazy dla Twojej firmy, nowoczesne biura na…
$525,368
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Sklep 350 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 350 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklep z Wysokim Dochodem z Wynajmu na Sprzedaż w Mersin Mersin to jedno z najważniejszych mi…
$681,228
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Sklep 308 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 308 m²
Akdeniz, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
$16,28M
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Sklep 227 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 227 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Centralnej Części Alanyi Alanya, wyjątkowe miejsce na…
$937,891
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Typy nieruchomości w Turcja.

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