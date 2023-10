Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey

Avsallar, Turcja

od €99,000

W Avsallar, 25 km. w północno-zachodniej części Alanyi w kierunku Antalyi, zaledwie 1300 metrów od słynnej plaży Incekum, powstanie wielofunkcyjny kompleks, składający się z 1 bloku mieszkalnego i zajmujący łączną powierzchnię 1468 m2, w tym część mieszkalną i własną infrastrukturę. Jest to świetna okazja do zawarcia umowy, ponieważ nieruchomości na rynku pierwotnym stale rosną pod względem cen i są stabilne. Rozwinięta infrastruktura i szeroka gama mieszkań sprawiają, że budowane projekty są atrakcyjnym produktem inwestycyjnym. Ten projekt, we wszystkich swoich cechach, w pełni spełnia wymagania dotyczące obiektów o wysokiej cenie, a funkcjonalna infrastruktura wewnętrzna zapewni mieszkańcom wszystko, czego potrzebują: z własnego mieszkania możesz zejść na pierwsze piętro do siłowni, sauny, placu zabaw, basenu. Pomieszczenia wspólne i apartamenty są wykończone materiałami najwyższej jakości, a układy mieszkań mogą zaspokoić każde zapotrzebowanie. Dla bezpieczeństwa na terytorium pojawią się kamery CCTV, a dostęp do dzielnicy mieszkalnej będzie zamknięty dla osób postronnych. Basen Basen dla dzieci Sauna Plac zabaw dla dzieci Kryty plac zabaw System nadzoru wideo Obszar zamknięty Internet w całym kompleksie Generator Winda Zakończenie budowy kompleksu 01.01.2023 Z pierwszą płatnością w wysokości 40% płatność według rat jest możliwa do momentu uruchomienia projektu.