Kompleks mieszkalny Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.

Erdemli, Turcja
$89,124
14
ID: 27998
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR.

  • ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR.

Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z najatrakcyjniejszych części naszego regionu - na osiedlu Tomuk.

Kompleks mieszkaniowy będzie składał się z jednego 15-piętrowego bloku.

Wszystkie mieszkania będą wykończone pod klucz, z zabudową kuchenną, meblami w łazience, w pełni wyposażonymi toaletami, drzwiami wewnętrznymi itp.

Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak przychodnia, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w zasięgu spaceru.

Termin oddania: III kwartał 2025 r.

Rozkład mieszkań:

  • Powierzchnia mieszkań jednopokojowych (1+1) - 65 m²
  • Powierzchnia mieszkań dwupokojowych (2+1) - 120 m²

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Siłownia
  • Altany
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Boisko do koszykówki
  • Parking
  • Agregat prądotwórczy
  • Ochrona 24/7
  • Zagospodarowany teren kompleksu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

