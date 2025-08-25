Kompleks mieszkalny Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.

Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR.

► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR.

Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z najatrakcyjniejszych części naszego regionu - na osiedlu Tomuk.

Kompleks mieszkaniowy będzie składał się z jednego 15-piętrowego bloku.

Wszystkie mieszkania będą wykończone pod klucz, z zabudową kuchenną, meblami w łazience, w pełni wyposażonymi toaletami, drzwiami wewnętrznymi itp.

Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak przychodnia, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w zasięgu spaceru.

Termin oddania: III kwartał 2025 r.

Rozkład mieszkań:

Powierzchnia mieszkań jednopokojowych (1+1) - 65 m²

Powierzchnia mieszkań dwupokojowych (2+1) - 120 m²

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Sauna

Łaźnia turecka

Siłownia

Altany

Plac zabaw dla dzieci

Boisko do koszykówki

Parking

Agregat prądotwórczy

Ochrona 24/7

Zagospodarowany teren kompleksu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.