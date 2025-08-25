Kompleks mieszkalny Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.

Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR.
Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z najatrakcyjniejszych części naszego regionu - na osiedlu Tomuk.
Kompleks mieszkaniowy będzie składał się z jednego 15-piętrowego bloku.
Wszystkie mieszkania będą wykończone pod klucz, z zabudową kuchenną, meblami w łazience, w pełni wyposażonymi toaletami, drzwiami wewnętrznymi itp.
Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak przychodnia, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w zasięgu spaceru.
Termin oddania: III kwartał 2025 r.
Rozkład mieszkań:
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.