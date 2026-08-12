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Bliźniaki na sprzedaż w Turcja

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327 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,595
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$188,204
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Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$345,233
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Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$324,449
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$266,718
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$177,812
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$460,695
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Bliźniak 3 pokoi w Ilvan Sokak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Ilvan Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$6,05M
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Bliźniak 4 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
$15,58M
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie w Nadmorskim Kompleksie z Basenem w Alanya Kestel To stylowe mieszkani…
$170,059
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$187,232
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Bliźniak 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 6/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$188,204
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Bliźniak 7 pokojów w Osmanbaba, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Osmanbaba, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 8/8
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie Dwóch Bloków w Trabzonie, Akçaabat, Söğütlü Apartament …
$355,624
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
$9,87M
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Bliźniak 7 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto Blisko Wybrzeża w Üsküdar, Stambuł Nieruchomości znajdują…
$733,186
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$220,347
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Systemami Smart Home, w Odległości Spaceru od Morza w Antalya Lara Güzeloba La…
$670,836
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/3
Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 500 m od Plaży w Fethiye Çalış Apartamenty znajduj…
$377,562
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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Bliźniak 6 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$952,565
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie w Centrum Altıntaş Altıntaş, dzielnica Aksu w An…
$331,098
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Bliźniak 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Piętro 13/14
Nowy kompleks elitarny w Mezitli, MersinPierwsza linia brzegowaNadaje się do obywatelstwa tu…
$628,839
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Bliźniak 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
$2,91M
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya B…
$253,943
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,40M
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Bliźniak 5 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$401,809
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Parametry nieruchomości w Turcja

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