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  4. Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.

Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.

Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
BTC
39.6691611
ETH
2 079.2303344
USDT
3 297 262.8269456
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26532
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Шикарная вилла в центре живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции!

Вилла расположена в комплексе, организован трансфер до общественного пляжа, который находится в 1.2 км, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 1.3 км, а до аэропорта Бодрума - 50 км.

Этажность: 3
Кол-во спален: 4
Кол-во сан-узлов: 4

Общая площадь: 450 м2 - 500 м2
Площадь участка: 600 м2 - 700 м2

Расстояние до моря: 1.200 метров

  • Бассейн
  • Система подогрева пола
  • Тепловой насос
  • Частная станция зарядки электромобилей
  • Система охлаждения и отопления VRF

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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