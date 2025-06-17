Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.

Шикарная вилла в центре живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции!
Вилла расположена в комплексе, организован трансфер до общественного пляжа, который находится в 1.2 км, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 1.3 км, а до аэропорта Бодрума - 50 км.
Этажность: 3
Кол-во спален: 4
Кол-во сан-узлов: 4
Общая площадь: 450 м2 - 500 м2
Площадь участка: 600 м2 - 700 м2
Расстояние до моря: 1.200 метров
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