Ovacik, Турция

от €250,000

140 м² 2

Сдача в: 2023

Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу. 1 этаж: гостиная и кухня, 2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет, 3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море. У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход. Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...