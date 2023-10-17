Алиага Шакранлар район г.Измир
3+1 триплекс
1 этаж: 1 салон с кухней
2 этаж: 2 спальни и ванная
3 этаж: 1 спальня и терраса
Общая площадь : 100 m2
Обьект будет сдан в июле 2023 года
Рядом с морем пешком 1 минута
Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения дополнительной информации
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой
Территория Жилого Комплекса 7500 м2
Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн
Площадь Виллы:
Брутто :120 м2
Нетто: 85 м2
1. Этаж:
- Двор
- Зал
- Открытая кухня
- Санузел
2. этаж:
-2 спальни
- ванная
- задний двор
лучшая техника для кухни от швейцарского бренда FRANKE
Уникальное месторасположение в сочетании с первоклассным качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит Вам комфортный образ жизни и гарантирует надёжность Ваших вложений.
В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.
Передай привет дню с ароматом лаванды...
Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках.
Социальные услуги:
-Два профессиональных корта для тенниса
Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны
Фитнес-центр
-Пилатес Холл
Детские игровые площадки
-Лавандовый сад
- сауна
Набор встроенной кухни
-Генераторный набор
Зимний сад с биоклиматической крышей
-Половая система отопления
Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого.
Особенности проекта
-Bocce
Разные социальные мероприятия для всех возрастов.
-Ботанический сад
Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы.
-Теннисный суд
Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями
-Amphitheatre
Особые уголки скрыты в природе.
-Полу Отопление
- Открытый - Крытый плавательный бассейн
-24-часовая система безопасности камеры
-Спа Центр
-Хранить дом
-Сауна
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ.
Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу.
1 этаж: гостиная и кухня,
2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет,
3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море.
У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход.
Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня.
Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом, веранда 50м2, закрытая парковка 50м2 с электрическими жалюзи, бассейн 50м2, ванная комната 3 шт, джакузи с кроватью и камином в гостиной с открытой кухней.
Наша вилла находится на 75м2 этаже на участке 650м2. ландшафтный дизайн и автоматическое орошение. Это покрыто Фосастоном.
Для получения более подробной информации и просмотра нашей виллы, пожалуйста, свяжитесь с нашим номером...
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме.
-Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1.
-Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка.
Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кухню, 2 ванные комнаты. Он имеет 3 кондиционера, один холодильник, стиральную и посудомоечную машины, водонагреватель, плиту и духовку. Наш фермерский дом продается с мебелью и бытовыми товарами. Система безопасности камеры также доступна. На нашей ферме, которая окружена оливковыми и сосновыми деревьями, вокруг нее живут соседи, а в регионе продолжают строиться виллы и бунгало.
Наша земля состоит из 3 отдельных названий документов ( 6667 м2 + 3618 м2 + 20218 м2 ) в общей сложности 30503 м2 и полностью окружена проволочным забором. В нем есть оливковые, вишневые, ореховые, фруктовые деревья и сосновый лес. Есть пешеходная дорожка и автомобильная дорожка.
Частичный обмен возможен.
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Кемальпаша Орен Яка تقع مزرعتنا في منطقة
يوجد منزلين منفصلين من طابقين مزودان بالماء والكهرباء UR ومنزل صغير من طابق واحد URومستودع وسقف. تبلغ مساحة مزرعتنا 140 متردا مربعنا وتحتوي على غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ مفتوحمامين. بها 3 مكيفات وثلاجة وغسالة صحون وسخان مياه وموقد ورن. مزرعتنا معروضة للبيع بالأثاث والسلع البيضاء. يتوفر أيضدا نظام أمان لكاميرا. مزرعتنا ، المحاطة بأشجار الزيتون والصنوبر UR بها جيران يعيشون حولها ، ويستمر بناء الفيلات والناغل في المنطقة.
تكون أرضنا من 3 سندات صكوك منفصلة ( 6667 م 2 + 3618 م 2 + 20218 م 2 ) بإجمنالي. هناك الزيتون والكرز والجوز وأشجار الفاكهة وغابات الصنوبر فيه. يوجد مسار للمشي ومسار لمركبة.
التبادل الجزئي ممكن.
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Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • салон • внутренний дворик • кухня • гардеробная • ванная 2 этаж • салон • 3 спальни • 3 ванные комнаты • гардеробная • 2 балкона 3 этаж • салон • гостевая спальня • ванная • тренажерный зал • комната для хобби • прачечная