  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Efe Villa

Efe Villa

Didim, Турция
от
€275,000
;
36 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим

Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость.

Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную отдельную виллу в Дидиме на продажу недалеко от оживленного курорта Алтинкум.

Дидим находится через море к северу от полуострова Бодрум и греческого острова Кос, примерно в часе езды на лодке. Когда-то этот район был просто группой небольших рыбацких деревень. Алтинкум превратился в большой город с огромным населением, которое включает около 5000 бывших домашних животных из Великобритании и некоторых из других европейских стран, которые приобрели недвижимость в этом районе для полной продаживремя проживания и дома отдыха.

Оживленный курорт Алтинкум привлекает самых иностранных туристов своим оживленным курортным центром, который предлагает обилие оживленных баров и ночных клубов, а также многочисленные рестораны и магазины. В то же время несколько тихих кварталов, небольшие менее известные курорты и деревни предлагают свои собственные более расслабляющие бары и рестораны и т. д. и хороший выбор супермаркетов для всех ваших потребностей в продуктах, разбросанных по полуострову для вашего удобства.

Район Дидим всегда был известен своим соотношением цены и качества в отношении цен на недвижимость. Тем не менее, в настоящее время строится больше роскошных домов, чтобы удовлетворить более дорогой спрос. Если вы сравните цены с такими курортами, как Бодрум и Калкан, дальше по береговой линии, вы увидите, что цены на недвижимость в Дидиме все еще намного более доступны.

Эта отдельно стоящая вилла с тремя спальнями на продажу в Алтинкуме находится недалеко от удобств курорта. На юго-запад в 4-километровом путешествии вы найдете элитный Didim D-Marina и Третий пляж оживленного Алтинкума или 5 км, чтобы добраться до курортного центра и Главного пляжа, находясь в 3 км к северу, вы можете посетить спокойную рыбацкую деревню и причудливую гавань в Мавишехире, до которой можно добраться на машине или на местных автобусах с автобусными остановками всего в нескольких минутах ходьбы от виллы.

Местный район предлагает широкий выбор удобств в нескольких минутах ходьбы: магазины, супермаркеты, приморские рестораны и бары, дайв-центр, частные пляжные клубы и ярмарка, и автобусы останавливаются поблизости, чтобы предложить частые услуги, чтобы добраться до центра, где вы можете получить дополнительные автобусы в другие районы, такие как город Дидим, древний храм Аполлона, много других приморских городов и пляжей.

Отдельная вилла построена на частном участке с собственным входом, все замурованные и закрытые, частный бассейн и сад.

Мы представляем трехкомнатную виллу-триплекс, введенную через стальную входную дверь, ведущую в жилую зону открытой планировки, уложенную нейтральной плиткой пола.

Жилая площадь большая и предлагает полностью оборудованную кухню с достаточным количеством единиц, удобный бар для завтрака и много естественного света через несколько окон и дверей патио, которые открываются на большой балкон с видом на бассейн.

Полностью плиточный гостевой WC сидит сбоку от мраморной лестницы, ведущей на верхние этажи. На первом этаже расположены все спальни, два полностью меблированных двухместных номера и большая спальня с ванной комнатой. Две другие спальни имеют полностью плиточную семейную ванную комнату на одном этаже.

Вилла предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована, цена включает в себя все белые товары, все кондиционеры, все кровати и шкафы.

В целом, это прекрасная инвестиция в недвижимость Altinkum, которая идеально подходит для семейного отдыха, отличного круглогодичного дома или идеальной инвестиции в Турцию с большим потенциалом аренды, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и пристани для яхт, а также рядом с автобусами для легкого доступа к центру и другим районам Дидима.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла DEMET VİLLAS
Yesilkoey, Турция
от
€1,17 млн
Вилла Hisar Villas
Didim, Турция
от
€270,000
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Махмутлар центр, Турция
от
€749,873
Вилла Сдвоенные вилы в новом проекте - Северный Кипр, Газимагуса
Аванос, Турция
от
€578,035
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Kazim Dirik Mahallesi, Турция
от
€238,101
Вы просматриваете
Efe Villa
Didim, Турция
от
€275,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Вилла Комплекс частных вилл 3+1 в районе Енибоазджи, Газимагуса
Вилла Комплекс частных вилл 3+1 в районе Енибоазджи, Газимагуса
Аванос, Турция
от
€346,821
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь вилл от 127,87 до 177,13 квадратных метров. Расстояние до моря 3500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Вилла Роскошные виллы в экологическичистом районе
Вилла Роскошные виллы в экологическичистом районе
Oernekkoey Mahallesi, Турция
от
€937,341
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Это новый проект, расположенный в самом экологически чистом и зеленом районе азиатской части Стамбула - Бейкозе, в окружении нетронутых лесных угодий, недалеко от побережья Черного моря, и представляет   собой уникальный жилой комплекс, основанный на концепции эко-поселения, которое раскинулось на площади в 115700 квадратных метра. Комплекс вилл находится в самой привлекательной части Стамбула, неподалеку от реки Чаягзы, которая удовлетворяет потребности в воде не только миллионов жителей Стамбула, но и окружающей ее богатейшей флоре и фауне. В долине также есть пахотные плодородные земли, где можно реализовать себя в качестве земледельца, вырастив собственными руками  экологически чистый урожай. Неподалеку от вилл есть район выращивания овощей и фруктов, центр гастрономии и дегустации, клуб фермакультуры, теплицы, органическое кафе,  фермерские хозяйства и птицеферма.  Комплекс вилл имеет хорошую транспортную доступность. Благодаря близкому расположению к стратегической трассе Северная Мраморная дорога (Kuzey Marmara), можно быстро добраться до Моста Султана Селима Грозного, соединяющего европейскую и азиатскую части Стамбула.  Внешняя инфраструктура: замок Riva Kalesi, школа стрельбы из лука, школа серфинга, государственная больница  Главные преимущества: самый экологически чистый район Стамбула с богатейшей природой, близость к автострадам и мостам, соединяющим азиатскую и европейскую части Стамбула, вдали от стамбульских пробок, но недалеко от города, высокий инвестиционный потенциал Проект предлагает будущим жильцам на выбор 1400 вилл, планировками от 2+1 до 5+1 различными вариантами: дуплекс, триплекс, частная вилла, площадь которых варьируется от 153 до 440 квадратных метра. Все виллы представлены в 2 или 3 этажах, и предлагаются с системой напольного покрытия, отдельной родительской ванной комнатой, родительским гардеробом, балконом, террасой и кладовым помещением.  Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн в виде лагуны с песчаным пляжем, лесная зона, закрытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, фитнес-центр, сауна, спа, хаммам, открытый спортивный парк, площадки для баскетбола, футбола, теннисный корт, открытый паркинг
Вилла Виллы на двух хозяев на стадии строительства в масштабном проекте
Вилла Виллы на двух хозяев на стадии строительства в масштабном проекте
Аванос, Турция
от
€167,631
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе на продажу представлены пентхаусы 2+1 площадью 78,4 и 86 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море.В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Realting.com
Перейти