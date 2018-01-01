3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим

Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость.

Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную отдельную виллу в Дидиме на продажу недалеко от оживленного курорта Алтинкум.

Дидим находится через море к северу от полуострова Бодрум и греческого острова Кос, примерно в часе езды на лодке. Когда-то этот район был просто группой небольших рыбацких деревень. Алтинкум превратился в большой город с огромным населением, которое включает около 5000 бывших домашних животных из Великобритании и некоторых из других европейских стран, которые приобрели недвижимость в этом районе для полной продаживремя проживания и дома отдыха.

Оживленный курорт Алтинкум привлекает самых иностранных туристов своим оживленным курортным центром, который предлагает обилие оживленных баров и ночных клубов, а также многочисленные рестораны и магазины. В то же время несколько тихих кварталов, небольшие менее известные курорты и деревни предлагают свои собственные более расслабляющие бары и рестораны и т. д. и хороший выбор супермаркетов для всех ваших потребностей в продуктах, разбросанных по полуострову для вашего удобства.

Район Дидим всегда был известен своим соотношением цены и качества в отношении цен на недвижимость. Тем не менее, в настоящее время строится больше роскошных домов, чтобы удовлетворить более дорогой спрос. Если вы сравните цены с такими курортами, как Бодрум и Калкан, дальше по береговой линии, вы увидите, что цены на недвижимость в Дидиме все еще намного более доступны.

Эта отдельно стоящая вилла с тремя спальнями на продажу в Алтинкуме находится недалеко от удобств курорта. На юго-запад в 4-километровом путешествии вы найдете элитный Didim D-Marina и Третий пляж оживленного Алтинкума или 5 км, чтобы добраться до курортного центра и Главного пляжа, находясь в 3 км к северу, вы можете посетить спокойную рыбацкую деревню и причудливую гавань в Мавишехире, до которой можно добраться на машине или на местных автобусах с автобусными остановками всего в нескольких минутах ходьбы от виллы.

Местный район предлагает широкий выбор удобств в нескольких минутах ходьбы: магазины, супермаркеты, приморские рестораны и бары, дайв-центр, частные пляжные клубы и ярмарка, и автобусы останавливаются поблизости, чтобы предложить частые услуги, чтобы добраться до центра, где вы можете получить дополнительные автобусы в другие районы, такие как город Дидим, древний храм Аполлона, много других приморских городов и пляжей.

Отдельная вилла построена на частном участке с собственным входом, все замурованные и закрытые, частный бассейн и сад.

Мы представляем трехкомнатную виллу-триплекс, введенную через стальную входную дверь, ведущую в жилую зону открытой планировки, уложенную нейтральной плиткой пола.

Жилая площадь большая и предлагает полностью оборудованную кухню с достаточным количеством единиц, удобный бар для завтрака и много естественного света через несколько окон и дверей патио, которые открываются на большой балкон с видом на бассейн.

Полностью плиточный гостевой WC сидит сбоку от мраморной лестницы, ведущей на верхние этажи. На первом этаже расположены все спальни, два полностью меблированных двухместных номера и большая спальня с ванной комнатой. Две другие спальни имеют полностью плиточную семейную ванную комнату на одном этаже.

Вилла предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована, цена включает в себя все белые товары, все кондиционеры, все кровати и шкафы.

В целом, это прекрасная инвестиция в недвижимость Altinkum, которая идеально подходит для семейного отдыха, отличного круглогодичного дома или идеальной инвестиции в Турцию с большим потенциалом аренды, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и пристани для яхт, а также рядом с автобусами для легкого доступа к центру и другим районам Дидима.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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