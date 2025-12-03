Бейликдюзю, Турция

Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.