  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Бейликдюзю, Турция

квартиры
49
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Показать все Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Бейликдюзю, Турция
от
$1,17 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти