Дома и виллы от застройщиков в Эгейском регионе, Турция

Мугла
27
Бодрум
26
Измир
11
Айдын
22
Вилла bodrum torba
Вилла bodrum torba
Вилла bodrum torba
Вилла bodrum torba
Вилла bodrum torba
Вилла bodrum torba
Torba, Турция
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Роскошные виллы в Бодрум Торба
Агентство
TURN KEY REAL ESTATE
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Эксклюзивные резиденции и виллы Sea-View в Адабюкю, БодрумСпасибо за интерес к вилле Adabükü Bodrum.Ниже мы рады поделиться ключевыми особенностями, которые делают этот проект действительно исключительным - идеально подходящим для постоянного проживания, использования в праздничные дни или и…
Агентство
TURN KEY REAL ESTATE
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,57 млн
Варианты отделки С отделкой
Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум. Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побереж…
Агентство
Smart Home
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном. В собственности входит два дома: Основ…
Агентство
Smart Home
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Бодрум, Турция
от
$3,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные виллы с пятью спальнями в живописном районе Гёлкёй | Бодрум. Комплекс вилл спроектированный известным архитектором Эмре Аролатом, расположен в бухте Демирбюку, одной из самых эксклюзивных бухт Бодрума. Этот прибрежный проект расположен на участке 120.000 м2, включает в себя 1…
Агентство
Smart Home
Вилла yalıkavak bodrum
Вилла yalıkavak bodrum
Вилла yalıkavak bodrum
Вилла yalıkavak bodrum
Вилла yalıkavak bodrum
Вилла yalıkavak bodrum
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 590 м²
1 объект недвижимости 1
Нулевая роскошная жизнь от Яликавака и Сильвери в Бодруме МуглаИдеально разделен между Яликаваком и Силверити, по-настоящему привилегированным образом жизни в прибрежных районах. 65 акровНаш проект построен на первоклассной прибрежной местности, роскошной жизни с бесшовным видом на море и 30…
Агентство
TURN KEY REAL ESTATE
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Kizilagac, Турция
от
$3,78 млн
Варианты отделки С отделкой
Виллы и резиденции высокого класса с концепцией и услугами 5-звездочного отеля, расположены на площади 150.000 м2, а собственный пляж протяженностью 1.200 метров. В 50 км от комплекса находится аэропорт Бодрума, 8 км до Ялыкавак Марина, 15 км до центра Бодрума. Вилла 4+1 - 219 м2 4 сп…
Агентство
Smart Home
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Проект Bodrum Yalıkavak Marinn является знаковым проектом, состоящим из 46 вилл и 1 особняка, построенных на участке площадью 66 тысяч квадратных метров, всего в 350 метрах от пристани Ялыкавак и всех известных ресторанов и развлекательных заведений.Pier & Beach Club в Яликаваке БодрумРядом …
Агентство
TURN KEY REAL ESTATE
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Бодрум, Турция
от
$959,086
Варианты отделки С отделкой
Отдельная вилла с тремя спальнями с прямы видом на море в районе Гундоган | Бодрум. Комплекс расположен в 100 метрах от моря, имеет собственный пляж с 3-я деревянными пирсами, площадку для загара, бассейн, ресторан на пляже и детскую площадку, до центра Гундогана 550 метров. Этажность:…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Бодрум, Турция
от
$2,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Вилла с четырьмя спальнями с полным видом на море в Бодруме. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во гостиных: 1 Кол-во сан-узлов: 5 Общая площадь: 250 м2 Площадь участка: 381 м2 Частный сад Частный бассейн Частная парковка Система "умный дом" Солнечные панели Система подогр…
Агентство
Smart Home
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Kizilagac, Турция
от
$932,000
Варианты отделки С отделкой
Shelton Magia Bodrum - это уникальный комплекс из 104 роскошных вилл, расположенных на территории в 30.000 м2, в окружении живописной природы и захватывающих пейзажей. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во гостиных: 1 Кол-во сан-узлов: 3 Общая площадь: 140 м2 Частный сад Частный ба…
Агентство
Smart Home
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$4,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Шикарная вилла с шестью спальнями районе Туркбуку | Бодрум с видом на море и горы в комплексе вилл..  Вилла находится в 1,3 км до пристани для яхт и яхт-клуба Тюркбюкю, в 1,5 км до торгового центра Macro, и в 14 км до Ялыкавака. Этажность: 3 Кол-во спален: 6 Гостиных: 2 Отдельная ку…
Агентство
Smart Home
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Didim, Турция
от
$293,383
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость. Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную …
Застройщик
Polat Group
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Продается роскошная вилла в живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции! Этажность: 2 Кол-во спален: 7 Кол-во сан-узлов: 5 Общая площадь: 340 м2 Площадь участка: 800 м2 Расстояние до моря: 500 метров Сауна Спортзал Камин Теплый пол Сис…
Агентство
Smart Home
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Бодрум, Турция
от
$1,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные вилла с пятью спальнями в живописном районе Ялыкавак на берегу Эгейского побережья Турции! В комплексе построен на площади 9.600 м2, всего 18 вилл, расположен в 5 км от пристани Ялыкавак, 3 км до центра Гюмюшлюк, и всего 450 метров до моря и магазинов. Этажность: 2 Кол-во сп…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$525,000
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляж с пирсом. Этажность: 2 Кол-во спален: 2 Кол-во сан-узлов:…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$830,000
Варианты отделки С отделкой
Отдельно стоящая вилла с четырьмя спальнями в 800 метрах от моря. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Общая площадь: 200 м2 Площадь участка: 500 м2 Расстояние до моря: 800 метров Частная открытая парковка  Полы с подогревом  Система кондиционирования возду…
Агентство
Smart Home
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Готовые к переезду роскошные виллы в Yalıkavak Geriş | Panoramic Вид на мореМы рады представить наш готовый к немедленной доставке бутик-проект виллы, расположенный в Ялыкавак Гериш, одном из самых престижных районов Бодрума.Проект состоит из 13 эксклюзивных вилл 3+1, все из которых предлага…
Агентство
TURN KEY REAL ESTATE
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$784,707
Варианты отделки С отделкой
Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме. Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок. Этажность: 2, 3 Кол-во спален: 3, 4 Кол-во г…
Агентство
Smart Home
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Продается роскошная вилла в живописном районе Ялыкавак | Бодрум в 600 метрах от пристани для ЯХТ. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Отдельная квартира с 1 спальней, кухней и ванной комнатой для горничной или гостя. Расстояние до моря: 600 метров Частный больш…
Агентство
Smart Home
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Шикарная вилла в центре живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции! Вилла расположена в комплексе, организован трансфер до общественного пляжа, который находится в 1.2 км, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 1.3 км, а до аэропорта Бодрума - 50 км. Э…
Агентство
Smart Home
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$700,490
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Агентство
Smart Home
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Эти виллы с уникальным дизайном воплощают архитектурное великолепие, что делает их самым необычным проектом Бодрума. Комплекс состоит всего из 10 эксклюзивных вилл, с большим акцентом на приватность и безопасность. Каждая вилла по-своему особенная, что делает комплекс произведением искусс…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$982,337
Варианты отделки С отделкой
Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме. Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок. Этажность: 2, 3 Кол-во спален: 3, 4 Кол-во г…
Агентство
Smart Home
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Бодрум, Турция
от
$469,336
Варианты отделки С отделкой
Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabuku. Комплекс состоит из 198 резиденций, расположенных на участке площадью 44,578 м2 рядом с сосновым лесом в районе Адабуку | Бодруме. Частный пирс для жителей комплекса, трансфер до пляжа, услуги багги на те…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Бодрум, Турция
от
$930,000
Варианты отделки С отделкой
В продаже 3-и виллы с тремя спальнями площадью 150 м2 - 170 м2 в центре Бодрума с панорамным видом на море и город. Частный бассейн Встроенная кухонная техника Встроенные шкафы Система охлаждения VRF Напольные обогреватели на вилле Парковка Сад Для получения более подр…
Агентство
Smart Home
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$850,000
Варианты отделки С отделкой
Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляжем с пирсом, а также трансфер до/от пляжа. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во сан-узлов: 2 Расстояние до моря: 500 метров Садовая …
Агентство
Smart Home
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Sea View 3-Bed Двухквартирная Вилла На Продажу в Didim-Turkey Property в Дидиме,  Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром р…
Застройщик
Polat Group
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Чешме, Турция
от
$1,29 млн
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Didim, Турция
от
$643,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Роскошная 4-спальная отдельная вилла в Алтынкуме - совершенно новый дом на продажу в ДидимеЭта захватывающая дух 4-спальная отдельная вилла отличается современной архитектурой с арочным окном от пола до потолка, охватывающим два этажа, что обеспечивает естественный солнечный свет для освещен…
Застройщик
Polat Group
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Дикили, Турция
от
$296,688
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Измирский район Дикили до моря и пляжа 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 дуплекс 3 спальни 1 салон с камином Ванная комната 1 Ванная комната 2 Камин в доме вид на море
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Didim, Турция
от
$492,085
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есильтепе-Холидей Дом в Дидиме эсильтепе находится в 15 км от центра Дидима, в 8 км от озера Бафа, в 10 км от Акбука и в 5 км от пляжа Февзипаса. Благодаря своей увлекательной природе, это одно из мест, где царит тишина, могут расти оливковые деревья, …
Застройщик
Polat Group
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Mentese, Турция
от
$820,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто п…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Didim, Турция
от
$393,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Потрясающие дизайнерские виллы в Дидиме на продажу – Современные виллы с 5 спальнями на продажуЭтот роскошный проект виллы из 3 двухквартирных домов, расположенный на частном участке в Дидиме, сочетает в себе все элементы жизни в бесшовном слиянии современного дизайна, устанавливая стандарты…
Застройщик
Polat Group
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
$372,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Didim, Турция
от
$234,706
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Отличная вилла с тремя спальнями на продажу в Дидиме - дом для отдыха в ТурцииЭтот роскошный комплекс современных вилл в Дидиме на продажу, комплекс двухквартирных вилл в небольшом, но очень популярном курорте Алтынкум. Современная двухквартирная вилла с тремя спальнями в Алтынкуме с видом н…
Застройщик
Polat Group
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Эгейский регион, Турция
от
$713,017
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Айдын Кусадаси Вилла дуплекс 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Didim, Турция
от
$288,049
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Совершенно новые современные и роскошные готовые виллы с частным бассейном и садом для продажи в Didim Turkey.  Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 4 спальнями с идеальным является незабываемо…
Застройщик
Polat Group
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Урла, Турция
от
$1,23 млн
Год сдачи 2023
Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир,…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Турция
от
$459,278
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Современная 5-комнатная отдельно стоящая вилла с потрясающим видом на море и природу в Акбюке. Современный дом, построенный на частном участке площадью 410 м2 с большим частным бассейном и открытыми жилыми зонами. Идеальная инвестиция в недвижимость Дидима.Мы в Министерстве внутренних дел Ту…
Застройщик
Polat Group
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Didim, Турция
от
$86,650
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Endless Greenery View – Непреодолимая возможность с беспроцентной рассрочкой платежа до 36 месяцевАпартаменты Endless Greenery View – Непреодолимая возможность с беспроцентной рассрочкой платежа до 36 месяцев…Самое прекрасное состояние времени…В Дидиме, который переплетается с пр…
Застройщик
Polat Group
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Чешме, Турция
от
$2,52 млн
Год сдачи 2024
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • сал…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Didim, Турция
от
$331,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Недавно построенная 3-Bed Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-650 м от пляжа 3 спальни, частный бассейн, частный сад и 650m от моря в Акбуке. Отличная недавно построенная отдельно стоящая вилла для продажи. Он расположен в районе Акбук, где доступны малоэтажные отдельно стоящие виллы с видо…
Застройщик
Polat Group
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Didim, Турция
от
$276,149
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Готовые современные и роскошные отдельные виллы в Дидиме, Алтынкум, Турция.Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и образ жизни на лоне природы, а также легкий доступ к центру Алтынкума и многим другим кур…
Застройщик
Polat Group
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Выгодная 3-спальная двухквартирная вилла на продажу в Алтынкуме - 2-й дом в Турции.Расположенная в Хисар Махаллеси, недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мависехир, эта 3-спальная вилла с идеальным расположением является непременным приобретением в сфере недвижимост…
Застройщик
Polat Group
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Турция
от
$583,445
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 этажа вилла Брутто 280 м2 Нетто 256 м2 4 + 2 4 спальни 2 зала Система напольного отопления Камин Терраса с камином Открытый бассейн Открытый отопарк Зеленый частный сюжет Мависехир 19 ми…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Akbuk, Турция
от
$534,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Отдельностоящие виллы с панорамным видом на море в Акбуке, в нескольких минутах езды от аэропорта Милас-Бодрум.Готовые современные и роскошные отдельные виллы на продажу в Акбуке. В окружении природы в элитном Акбуке, недалеко от пляжа и центра города. Строительство ведется на наклонном учас…
Застройщик
Polat Group
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Didim, Турция
от
$822,712
Варианты отделки С отделкой
Продается вилла в Акбук Дидим -3-х этажная вилла-близнец -250 м2 -3 + 1 -4 комнаты -1 салон -3 спальни -3 ванные комнаты -chic терраса с видом на море Первая линия от моря - Вид на море никогда не закроется - Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект пре…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Турция
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кух…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Didim, Турция
от
$416,686
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Совершенно новая 4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есилькент-300 м от пляжа Современная и роскошная вилла, которая была полностью завершена с ее идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его…
Застройщик
Polat Group
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Алиага, Турция
от
$272,655
Год сдачи 2023
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Чешме, Турция
от
$608,846
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой  Территория Жилого Комплекса 7500 м2  Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн  Площадь Виллы: Брутто :120 м2 Нетто: 85 м2 1. Этаж: - Двор - Зал - Открытая кухня - Санузел  2. эта…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Didim, Турция
от
$283,484
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ключ Готовая Роскошная 3-Кровать Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-2-й Дом в Турции Акбук, один из праздничных регионов Дидима, имеет длинную и совершенную береговую линию, и есть большие и малые бухты, названные в честь залива Акбук, где все цветовые тона зеленого и синего скрупулезно сли…
Застройщик
Polat Group
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Didim, Турция
от
$224,647
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Дидиме - Отдых Дом Для Продажи в Дидиме Мы рады предложить эту просторную двухкомнатную виллу с 3 спальнями на частном комплексе с большим общим бассейном. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Дидим Турции. Же…
Застройщик
Polat Group
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Урла, Турция
от
$2,23 млн
Год сдачи 2025
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Алиага, Турция
от
$254,018
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир   3+1 триплекс 1 этаж: 1 салон с кухней 2 этаж: 2 спальни и ванная  3 этаж: 1 спальня и терраса  Общая площадь : 100 m2 Обьект будет сдан в июле 2023 года Рядом с морем пешком 1 минута Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
от
$817,966
Год сдачи 2023
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Турция
от
$327,187
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения доп…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Потрясающая 3 Спальня Двухквартирная Вилла в Акбук-Праздничный Дом Для Продажи в Дидиме Эта двухквартирная вилла с 3 спальнями - это великолепное произведение архитектуры для продажи в Дидиме Акбук, которое включает в себя открытые жилые помещения с общим бассейном. Двухквартирная вилла с в…
Застройщик
Polat Group
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Didim, Турция
от
$561,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Каменный отдельно стоящий коттедж в Дидиме — потрясающий каменный дом для продажи в ТурцииРасположенный на большом участке земли для обеспечения конфиденциальности, этот каменный коттедж был первоначально построен 14 лет назад и находится всего в 5 минутах ходьбы от центра деревни Гринхилл д…
Застройщик
Polat Group
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Didim, Турция
от
$304,879
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Новая 3-Кровать Роскошная Отдельная Вилла в Алтинкуме На Продажу-Семью Отдых в Дидиме.  Дидим - название полуострова и его районного центра, Районный центр Дидим является центром всех торговых и транспортных маршрутов полуострова и находится очень близко к самому известному оживленному куро…
Застройщик
Polat Group
