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Дома и виллы от застройщиков в Сарыере, Турция

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квартиры
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Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сарыер, Турция
от
$5,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Показать все Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Сарыер, Турция
от
$1,70 млн
Варианты отделки С отделкой
Представляем Вашему вниманию виллу с пять спальнями 410 м2 в районе Сарыер. Характеристики дома: 5 спален 2 гостиные 5 ванных комнат Общий Бассейн Парковка В радиусе нескольких километров от комплекса есть торговые центры, международные государственные и частные универс…
Агентство
Smart Home
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