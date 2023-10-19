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Продажа новых домов в Сарыер, Турция

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Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€4,59 млн
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
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