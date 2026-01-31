  1. Realting.com
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Башакшехир, Турция
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс состоит из 7 независимых вилл. Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), площадью 436 м2, с собственным бассейном, и подземной парковкой. Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высоког…
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Башакшехир, Турция
от
$496,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа. В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2. на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор на втором этаж…
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Башакшехир, Турция
от
$810,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 240–300 м²
3 объекта недвижимости 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Размеры вилл: от 214 м2 до 300 м2 Размеры садовых площадей: от 63 м2 до 509 м2 Специальная внешняя облицовка натуральным камнем 2 парковочных места для каждой виллы 2500 м2 крытого соц…
