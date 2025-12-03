  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бююкчекмедже
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Бююкчекмедже, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже , а именно в  Кумбургаз на европейской стороне Стамбула, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом. Виллы построены на земельном участке площадью 7.700 м2 и состоит из 18 частных и независимых вилл исключительной красоты,…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$960,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже а именно в Кумбургаз на европейской стороне Стамбула 7 минут до от пляжа Кумбургаз, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом. Комплекс вилл построены на земельном участке площадью 15.500 м2 и состоит из 30 независимых ви…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже в 400 метрах от моря, в 1 км от дороги D-100, в 1,5 км от государственной больницы, в 2 км от озера Бююкчекмедже, в 6 км от Международного выставочного центра и в 30 км от аэропорта Стамбула. Виллы располагают частными просторными садами, част…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
John TaylorJohn Taylor
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,32 млн
Комплекс Feza Park включающий 22 виллы 3 различных типов, одноэтажные или двухуровневые. Характеристики дома: Площадь дома 1: 422 м2 / 265 м2 Площадь дома 2: 588 м2 / 347 м2 Кол-во этажей: 2 Кол-во спален: 4, 5 Кол-во ванных: 3,4 Комната для персонала: 1 Все виллы сда…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
