  2. Турция
  3. Didim
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Didim, Турция

Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Didim, Турция
от
$276,149
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Готовые современные и роскошные отдельные виллы в Дидиме, Алтынкум, Турция.Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и образ жизни на лоне природы, а также легкий доступ к центру Алтынкума и многим другим кур…
Застройщик
Polat Group
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Didim, Турция
от
$561,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Каменный отдельно стоящий коттедж в Дидиме – потрясающий каменный дом на продажу в ТурцииРасположенный на большом участке земли для гарантированной конфиденциальности, этот каменный коттедж был изначально построен 14 лет назад и находится всего в 5 минутах ходьбы от центра деревни Гринхилл д…
Застройщик
Polat Group
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Didim, Турция
от
$304,879
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Новая 3-Кровать Роскошная Отдельная Вилла в Алтинкуме На Продажу-Семью Отдых в Дидиме.  Дидим - название полуострова и его районного центра, Районный центр Дидим является центром всех торговых и транспортных маршрутов полуострова и находится очень близко к самому известному оживленному куро…
Застройщик
Polat Group
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Didim, Турция
от
$416,686
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Совершенно новая 4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есилькент-300 м от пляжа Современная и роскошная вилла, которая была полностью завершена с ее идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его…
Застройщик
Polat Group
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Выгодная 3-спальная двухквартирная вилла на продажу в Алтынкуме - 2-й дом в Турции.Расположенная в Хисар Махаллеси, недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мависехир, эта 3-спальная вилла с идеальным расположением является непременным приобретением в сфере недвижимост…
Застройщик
Polat Group
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Турция
от
$459,278
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Современная 5-комнатная отдельно стоящая вилла с потрясающим видом на море и природу в Акбюке. Современный дом, построенный на частном участке площадью 410 м2 с большим частным бассейном и открытыми жилыми зонами. Идеальная инвестиция в недвижимость Дидима.Мы в Министерстве внутренних дел Ту…
Застройщик
Polat Group
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Вилла Hisar Villas
Didim, Турция
от
$288,049
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Совершенно новые современные и роскошные готовые виллы с частным бассейном и садом для продажи в Didim Turkey.  Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 4 спальнями с идеальным является незабываемо…
Застройщик
Polat Group
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Didim, Турция
от
$283,484
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ключ Готовая Роскошная 3-Кровать Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-2-й Дом в Турции Акбук, один из праздничных регионов Дидима, имеет длинную и совершенную береговую линию, и есть большие и малые бухты, названные в честь залива Акбук, где все цветовые тона зеленого и синего скрупулезно сли…
Застройщик
Polat Group
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Didim, Турция
от
$224,647
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Дидиме - Отдых Дом Для Продажи в Дидиме Мы рады предложить эту просторную двухкомнатную виллу с 3 спальнями на частном комплексе с большим общим бассейном. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Дидим Турции. Же…
Застройщик
Polat Group
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Потрясающая 3 Спальня Двухквартирная Вилла в Акбук-Праздничный Дом Для Продажи в Дидиме Эта двухквартирная вилла с 3 спальнями - это великолепное произведение архитектуры для продажи в Дидиме Акбук, которое включает в себя открытые жилые помещения с общим бассейном. Двухквартирная вилла с в…
Застройщик
Polat Group
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Didim, Турция
от
$234,706
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Отличная вилла с тремя спальнями на продажу в Дидиме - дом для отдыха в ТурцииЭтот роскошный комплекс современных вилл в Дидиме на продажу, комплекс двухквартирных вилл в небольшом, но очень популярном курорте Алтынкум. Современная двухквартирная вилла с тремя спальнями в Алтынкуме с видом н…
Застройщик
Polat Group
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Akbuk, Турция
от
$534,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Отдельностоящие виллы с панорамным видом на море в Акбуке, в нескольких минутах езды от аэропорта Милас-Бодрум.Готовые современные и роскошные отдельные виллы на продажу в Акбуке. В окружении природы в элитном Акбуке, недалеко от пляжа и центра города. Строительство ведется на наклонном учас…
Застройщик
Polat Group
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Sea View 3-Bed Двухквартирная Вилла На Продажу в Didim-Turkey Property в Дидиме,  Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром р…
Застройщик
Polat Group
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Didim, Турция
от
$86,650
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Endless Greenery View – Непреодолимая возможность с беспроцентной рассрочкой платежа до 36 месяцевАпартаменты Endless Greenery View – Непреодолимая возможность с беспроцентной рассрочкой платежа до 36 месяцев…Самое прекрасное состояние времени…В Дидиме, который переплетается с пр…
Застройщик
Polat Group
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Didim, Турция
от
$643,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Роскошная 4-спальная отдельная вилла в Алтынкуме - совершенно новый дом на продажу в ДидимеЭта захватывающая дух 4-спальная отдельная вилла отличается современной архитектурой с арочным окном от пола до потолка, охватывающим два этажа, что обеспечивает естественный солнечный свет для освещен…
Застройщик
Polat Group
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Didim, Турция
от
$492,085
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есильтепе-Холидей Дом в Дидиме эсильтепе находится в 15 км от центра Дидима, в 8 км от озера Бафа, в 10 км от Акбука и в 5 км от пляжа Февзипаса. Благодаря своей увлекательной природе, это одно из мест, где царит тишина, могут расти оливковые деревья, …
Застройщик
Polat Group
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Didim, Турция
от
$293,383
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость. Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную …
Застройщик
Polat Group
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Didim, Турция
от
$393,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Потрясающие дизайнерские виллы в Дидиме на продажу – Современные виллы с 5 спальнями на продажуЭтот роскошный проект виллы из 3 двухквартирных домов, расположенный на частном участке в Дидиме, сочетает в себе все элементы жизни в бесшовном слиянии современного дизайна, устанавливая стандарты…
Застройщик
Polat Group
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Didim, Турция
от
$822,712
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Продается вилла в Акбук Дидим -3-х этажная вилла-близнец -250 м2 -3 + 1 -4 комнаты -1 салон -3 спальни -3 ванные комнаты -chic терраса с видом на море Первая линия от моря - Вид на море никогда не закроется - Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект пре…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Didim, Турция
от
$331,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Недавно построенная 3-Bed Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-650 м от пляжа 3 спальни, частный бассейн, частный сад и 650m от моря в Акбуке. Отличная недавно построенная отдельно стоящая вилла для продажи. Он расположен в районе Акбук, где доступны малоэтажные отдельно стоящие виллы с видо…
Застройщик
Polat Group
