Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.

Комплекс состоит из 7 независимых вилл.

Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), площадью 436 м2, с собственным бассейном, и подземной парковкой.

Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.

В радиусе нескольких километров есть - парки, школы, мечети, больницы, магазины и ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир.

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.



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