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  4. Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.

Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.

Башакшехир, Турция
от
$1,40 млн
BTC
16.6527213
ETH
872.8403203
USDT
1 384 158.3081631
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26382
ID новостройки на Realting
In CRM: 1273
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс состоит из 7 независимых вилл.

Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), площадью 436 м2, с собственным бассейном, и подземной парковкой.

Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.

В радиусе нескольких километров есть - парки, школы, мечети, больницы, магазины и ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир.

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Башакшехир, Турция
от
$1,40 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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