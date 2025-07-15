Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.

Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме.

Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля.

В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши и винтажного стиля, созданного в полном соответствии с духом и атмосферой региона.

Предлагаем Вам виллы с просторной кухней гостиной, тремя спальнями с двумя просторными террасами, с которых Вы сможете наслаждаться чудесами природы Бодрума.



Инфраструктура:

Бассейн

Собственный пляж

Зоны для барбекю

Кинотеатр под открытом небом

Шаттл-сервис в пределах территории

Охрана 24/7

Услуги по уборке

Круглосуточное обслуживание

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.