  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.

Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.

Бодрум, Турция
от
$700,490
BTC
8.3321918
ETH
436.7257976
USDT
692 563.8368868
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
Оставить заявку
ID: 27528
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме.

Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля.

В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши и винтажного стиля, созданного в полном соответствии с духом и атмосферой региона. 

Предлагаем Вам виллы с просторной кухней гостиной, тремя спальнями с двумя просторными террасами, с которых Вы сможете наслаждаться чудесами природы Бодрума.

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Собственный пляж
  • Зоны для барбекю
  • Кинотеатр под открытом небом
  • Шаттл-сервис в пределах территории
  • Охрана 24/7
  • Услуги по уборке
  • Круглосуточное обслуживание

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Akbuk Sea View
Akbuk, Турция
от
$534,989
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$525,000
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Чешме, Турция
от
$2,52 млн
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Аланья, Турция
от
$452,721
Вы просматриваете
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$700,490
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Чешме, Турция
от
$1,29 млн
Площадь 170–298 м²
4 объекта недвижимости 4
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Показать все Вилла Marina Road Villa
Вилла Marina Road Villa
Didim, Турция
от
$393,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Потрясающие дизайнерские виллы в Дидиме на продажу – Современные виллы с 5 спальнями на продажуЭтот роскошный проект виллы из 3 двухквартирных домов, расположенный на частном участке в Дидиме, сочетает в себе все элементы жизни в бесшовном слиянии современного дизайна, устанавливая стандарты…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сарыер, Турция
от
$5,16 млн
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации