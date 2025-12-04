  1. Realting.com
  Турция
  Мраморноморский регион
  Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
11
Бейликдюзю
1
Сарыер
2
Башакшехир
3
Вилла Проект в Стамбуле
Башакшехир, Турция
от
$810,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 240–300 м²
3 объекта недвижимости 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Размеры вилл: от 214 м2 до 300 м2 Размеры садовых площадей: от 63 м2 до 509 м2 Специальная внешняя облицовка натуральным камнем 2 парковочных места для каждой виллы 2500 м2 крытого соц…
Yusuf Ali
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Башакшехир, Турция
от
$496,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа. В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2. на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор на втором этаж…
Smart Home
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже , а именно в  Кумбургаз на европейской стороне Стамбула, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом. Виллы построены на земельном участке площадью 7.700 м2 и состоит из 18 частных и независимых вилл исключительной красоты,…
Smart Home
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сарыер, Турция
от
$5,16 млн
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$960,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже а именно в Кумбургаз на европейской стороне Стамбула 7 минут до от пляжа Кумбургаз, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом. Комплекс вилл построены на земельном участке площадью 15.500 м2 и состоит из 30 независимых ви…
Smart Home
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Измит, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Комплекс вилл расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Проект расположенный в районе Башискеле-Тиназтепе, одном из самых популярных жилых районов Коджаэли, этот эксклюзивный проект вилл предлагает привилегированный образ жизни благодаря близости …
Smart Home
Арнавуткёй, Турция
от
$497,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 360 м²
1 объект недвижимости 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕДПЛАТОМ НА СРОК ДО 6 - 26 МЕСЯЦЕВ. Проект, сочетающий современный образ жизни и итальянскую архитектуру, расположен в Бахчешехире и состоит из вилл 4+1 ряда с садами. Проект состоит из 232 вилл на …
Yusuf Ali
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже в 400 метрах от моря, в 1 км от дороги D-100, в 1,5 км от государственной больницы, в 2 км от озера Бююкчекмедже, в 6 км от Международного выставочного центра и в 30 км от аэропорта Стамбула. Виллы располагают частными просторными садами, част…
Smart Home
Вилла Zeray Country Bahçecik
Башискеле, Турция
от
$1,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жит…
Zeray Construction Inc.
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
от
$1,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 411 м²
1 объект недвижимости 1
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте е…
Zeray Construction Inc.
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,32 млн
Комплекс Feza Park включающий 22 виллы 3 различных типов, одноэтажные или двухуровневые. Характеристики дома: Площадь дома 1: 422 м2 / 265 м2 Площадь дома 2: 588 м2 / 347 м2 Кол-во этажей: 2 Кол-во спален: 4, 5 Кол-во ванных: 3,4 Комната для персонала: 1 Все виллы сда…
Smart Home
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Турция
от
$704,060
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2. Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной. Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2. На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Кажд…
Zeray Construction Inc.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Сарыер, Турция
от
$1,70 млн
Варианты отделки С отделкой
Представляем Вашему вниманию виллу с пять спальнями 410 м2 в районе Сарыер. Характеристики дома: 5 спален 2 гостиные 5 ванных комнат Общий Бассейн Парковка В радиусе нескольких километров от комплекса есть торговые центры, международные государственные и частные универс…
Smart Home
Вилла Costa Marina Villaları
Бейликдюзю, Турция
от
$1,17 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.
EOS Turkey Property
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Башакшехир, Турция
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс состоит из 7 независимых вилл. Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), площадью 436 м2, с собственным бассейном, и подземной парковкой. Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высоког…
Smart Home
