Beyaz Villa

Роскошная 4-Кровать Отдельная Вилла в Алтинкум-Бренд Новый Дом На Продажу в Дидиме

Эта захватывающая вилла с 4 спальнями включает в себя современную архитектуру с арочным окном от пола до потолка, охватывающим два этажа, и обеспечивает естественный солнечный свет для освещения виллы в течение всего дня. Есть также достаточное внешнее освещение, которое делает свойство сиять днем и ночью. Вилла имеет жилую площадь 200м2, и все материалы были специально отобраны с учетом только высочайшего качества. Уникальная лестница с эффектом черного мрамора, оснащенная прозрачным балясином, побуждает вас увидеть, что еще может предложить вилла на втором этаже. Коридоры завершены потрясающими встроенными настенными зеркалами и сияющими серыми мраморными полами. Раздвижные двери из спален выходят на большие балконы, которые обеспечивают дополнительное пространство для обеда на свежем воздухе с видом на великолепный сад.

Вилла включает в себя 4 ванные комнаты вместе с 4 спальнями, предоставляя каждому свое личное пространство. Все ванные комнаты спроектированы по первому стандарту. Отдельная гостиная и кухня внушительного размера, с кухонным островом и полностью интегрированными блоками, этот салон обеспечивает идеальное пространство для размещения гостей.

Эта отдельная вилла содержит собственный частный бассейн с дополнительным детским бассейном, подходящим для всей семьи и доступным всякий раз, когда вы хотите искупаться. Частный сад с деревьями, растениями и деревянными удобствами придает собственности свежее ощущение, где природные элементы встречаются в современном стиле. Ключевой особенностью сада является деревянная беседка, которая обеспечивает пространство для отдыха и обедов на свежем воздухе.

Эта отдельная современная и роскошная вилла мирно расположена в Эфелере, всего в 10 минутах от популярного курорта Алтинкум. Пляж Алтинкум, один из самых важных пляжей в Туркие, другие частные пляжи, развлекательные заведения, рестораны, бары, кафе и супермаркеты. Если вы хотите насладиться спокойной окружающей средой, Efeler и его местные жители могут предложить или провести время в оживленной ночной жизни Altinkum, эта вилла дает вам все, что вы можете попросить. Didim предлагает неприемлемые возможности для инвесторов, которые хотят, чтобы арендная недвижимость пополнила их портфель, или для домовладельцев, переезжающих жить сюда круглый год, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах.

Великолепная вилла, завершенная в целом своим идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 4 спальнями. Просмотр настоятельно рекомендуется, чтобы полностью оценить всю роскошь, которую этот дом может предложить. Если вы хотите испытать все красоты, которые может предложить Эгейский регион, вы должны записаться на прием сегодня, чтобы приобрести недвижимость в Дидиме.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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