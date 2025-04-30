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  4. Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.

Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.

Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
BTC
9.1471019
ETH
479.4387188
USDT
760 298.3849839
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26378
ID новостройки на Realting
In CRM: 1197
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже , а именно в  Кумбургаз на европейской стороне Стамбула, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом.

Виллы построены на земельном участке площадью 7.700 м2 и состоит из 18 частных и независимых вилл исключительной красоты, великолепия и элегантности. В продаже два варианта вилл: двухуровневая вилла 5+1 или трехуровневая вилла 6+2 площадью от 276 м2 до 458 м2.

Все виллы имеют частный сад, частный открытый бассейн и панорамный вид на озеро, обеспечивая при этом достаточно места для комфортной жизни.

Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.

Комплекс окружен парками, школами, мечетями, больницами, магазинами ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Окончание строительства: 3-й квартал 2024 года.


Прекрасное расположение:

  • Виллы расположены в между дорогами: шоссе E5 и шоссе TEM
  • 35 минут до нового аэропорта Стамбула
  • 10 минут до ближайшей больницы
  • 700 метров до моря
  • Ближайшая автобусная остановка находится в 2 минутах ходьбы


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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