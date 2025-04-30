Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже , а именно в Кумбургаз на европейской стороне Стамбула, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом.
Виллы построены на земельном участке площадью 7.700 м2 и состоит из 18 частных и независимых вилл исключительной красоты, великолепия и элегантности. В продаже два варианта вилл: двухуровневая вилла 5+1 или трехуровневая вилла 6+2 площадью от 276 м2 до 458 м2.
Все виллы имеют частный сад, частный открытый бассейн и панорамный вид на озеро, обеспечивая при этом достаточно места для комфортной жизни.
Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.
Комплекс окружен парками, школами, мечетями, больницами, магазинами ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.
Окончание строительства: 3-й квартал 2024 года.
Прекрасное расположение:
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