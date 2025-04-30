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Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.

Башакшехир, Турция
от
$496,000
BTC
5.8998213
ETH
309.2348563
USDT
490 387.5148921
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26377
ID новостройки на Realting
In CRM: 1164
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа.

В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2.

на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор
на втором этаже - две спальни
на третьем этаже - две спальни
цокольный этаж - свободного назначения

В каждой спальне собственная ванная комната.

Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.

Комплекс окружен парками, школами, мечетями, больницами, магазинами ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Первый взнос - 30%!
Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Зона для барбекю
  • Частная парковка
  • Детская игровая площадка
  • Ландшафтные территории
  • Затененные зоны отдыха
  • Спортивный комплекс
  • Шахматная игровая площадка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Башакшехир, Турция
от
$496,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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