Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа.

В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2.

на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор

на втором этаже - две спальни

на третьем этаже - две спальни

цокольный этаж - свободного назначения

В каждой спальне собственная ванная комната.

Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.

Комплекс окружен парками, школами, мечетями, больницами, магазинами ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Первый взнос - 30%!

Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Зона для барбекю

Частная парковка

Детская игровая площадка

Ландшафтные территории

Затененные зоны отдыха

Спортивный комплекс

Шахматная игровая площадка



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