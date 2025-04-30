Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа.
В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2.
на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор
на втором этаже - две спальни
на третьем этаже - две спальни
цокольный этаж - свободного назначения
В каждой спальне собственная ванная комната.
Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами.
Комплекс окружен парками, школами, мечетями, больницами, магазинами ТЦ, всего в 5 минутах езды находится станция метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.
Первый взнос - 30%!
Без% рассрочка до конца строительства!
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.