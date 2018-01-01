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Didim Villa

Didim, Турция
от
€390,000
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38 1
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О комплексе

Совершенно новая 4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есилькент-300 м от пляжа

Современная и роскошная вилла, которая была полностью завершена с ее идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 4 спальнями.

Yesilkent немного более элитный, чем Altinkum, но всего в 5 минутах езды, расположенный прямо на береговой линии с прекрасными пляжами и кристально чистой водой,

Вилла Yesilkent на продажу находится в самом популярном районе и в очень центральном районе курорта, со всем, что вам может понадобиться в барах, ресторанах, магазины и супермаркеты всего в двух шагах.

Великолепная отдельная вилла в Есилькенте имеет замечательный архитектурный дизайн с яркой частной большой площадью сада и зоной уединения, окруженной высокими стенами. Когда вы поднимаетесь по лестнице из садового участка виллы, патио-зона приветствует вас. 3-этажная полностью отдельная вилла на продажу имеет гостиную, 1 спальню и отдельную кухню на первом этаже. Материал кухонных шкафов отличается высоким качеством, а качество изготовления - первоклассным. Потолочные прожекторы в гостиной и настенные краски, двери, напольная керамика виллы из высококачественных материалов и мастерства. Когда вы достигаете среднего этажа, есть 2 спальни, ванная комната и большой длинный балкон. На верхнем этаже есть 1 спальня, полностью оборудованная семейная ванная комната и большая терраса. Если вы хотите испытать все красоты 4-комнатной очаровательной виллы в 300 метрах от пляжа и увидеть Эгейское море, вы должны записаться на прием, чтобы купить недвижимость в Дидиме сегодня.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Didim Villa
Didim, Турция
от
€390,000
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Потрясающий дизайнер Дидим Виллы На Продажу – Современные 5-Кровать Дидим Виллы На Продажу Объединение всех элементов жизни в плавном слиянии современного дизайна, устанавливающего стандарты на долгие годы, - это очень роскошный проект виллы из 3 двухквартирных домов, расположенных на частном участке в Дидиме извлекают выгоду из обширной конфиденциальности и отличных удобств. Найден на частном склоне холма в самых красивых местах в Дидиме, этот проект предлагает эксклюзивный образ жизни всего в 3,5 км от модного Didim Marina –, прекрасно расположенного для всех преимуществ жизни в Дидиме. О проекте Включая прогрессивный современный дизайн, это один из самых удивительных проектов с полным оборудованием и всем, что вам может понадобиться, прямо у вас под рукой. Захватывающий дизайн на протяжении всего времени оставляет вас с прогрессивным современным образом жизни в Дидиме, используя потрясающий архитектурный дизайн. Удобства для жителей Со всем, что вам нужно для качественной жизни в Дидиме, дизайнеры придумали все для премиального образа жизни в Турции, это одно из самых полных и роскошных поместий, которые вы найдете во всем районе. Как резидент и владелец недвижимости в рамках этого проекта, вы можете получить доступ к: – Частный бассейн, Частная терраса для загара – Всего в 5 минутах от большого количества ресторанов и баров. – Частный сад с большим количеством места – Песчаный пляж всего в 3,5 км, где вы можете провести день с семьей, строящей песчаные замки. – Кинозал, комната для хобби, Utulity Room, Сауна и многие другие отличные удобства для вас. – 5 Спальни, 4 ванные комнаты – Частная парковка – Центральное отопление – CCTV для каждой виллы – Электрические ставни Всего насчитывается 3 виллы. Каждая вилла уникально расположена на разных уровнях, чтобы гарантировать, что у каждой есть своя собственная конфиденциальность, сочетающая натуральный камень, стекло и дерево в гармонии с красивой окружающей средой для дизайна, которым можно восхищаться. Каждая вилла будет построена на 3 этаже; Вилла A-3: На цокольном этаже будет находиться кинозал, сауна и спальня с ванной комнатой. На первом этаже вы найдете просторный современный салон открытой планировки и кухню, 2-ю спальню и ванную комнату. На первом этаже вы найдете последние 3 спальни, все двухместные, одна с ванной комнатой и семейной ванной комнатой на том же этаже. Виллы немного различаются по планировке, а цены начинаются с £285 000 с датой завершения, установленной на конец мая 2024 года, когда цены будут включать встроенную духовку, плита и вентилятор экстрактора, центральное отопление, электрические жалюзи на всех наружных дверях и окнах. Мы предлагаем план платежей с нулевым процентом, первоначальным взносом 50% и остатком, который должен быть оплачен до 24 равных ежемесячных платежей. Пожалуйста, спросите Турецкое Министерство внутренних дел о возможных скидках покупателя наличными. Дидим расположен немного внутри страны от побережья, хотя до моря и прекрасных песчаных пляжей легко добраться на местном транспорте. Центр города предлагает множество удобств с магазинами, супермаркетами и ресторанами, все с традиционным чувством. Однако, если вы предпочитаете оживленную ночь в городе, вы можете легко добраться до популярного курорта Алтинкум. Все-все потрясающие роскошные семейные дома для летнего отдыха, круглогодичного проживания или отличного выбора для инвестиций в Турцию, пешком до всех удобств деревни, легкий доступ на автомобиле или общественном транспорте к нескольким пляжам, другим местным курортам, центру города и аэропорту, в то же время предлагая частные сады с бассейном и охраняемой парковкой, просторное открытое жилое пространство и вид на природу для очень высокого дохода в элитном районе Дидим. Свяжитесь с командой Министерства внутренних дел Турции сегодня для получения полной информации, цен и текущей доступности, наша дружная команда консультантов по недвижимости здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы о недвижимости Didim, предложите вам исчерпывающую консультацию и предложите полное руководство по процессу покупки недвижимости в Турции. Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Роскошные виллы различных планировок на берегу моря
Вилла Роскошные виллы различных планировок на берегу моря
Аванос, Турция
от
€1,39 млн
Сдача в: 2021
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже роскошные виллы планировок 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь вилл от 180 до 250 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
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