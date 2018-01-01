Didim Villa

Совершенно новая 4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есилькент-300 м от пляжа

Современная и роскошная вилла, которая была полностью завершена с ее идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 4 спальнями.

Yesilkent немного более элитный, чем Altinkum, но всего в 5 минутах езды, расположенный прямо на береговой линии с прекрасными пляжами и кристально чистой водой,

Вилла Yesilkent на продажу находится в самом популярном районе и в очень центральном районе курорта, со всем, что вам может понадобиться в барах, ресторанах, магазины и супермаркеты всего в двух шагах.

Великолепная отдельная вилла в Есилькенте имеет замечательный архитектурный дизайн с яркой частной большой площадью сада и зоной уединения, окруженной высокими стенами. Когда вы поднимаетесь по лестнице из садового участка виллы, патио-зона приветствует вас. 3-этажная полностью отдельная вилла на продажу имеет гостиную, 1 спальню и отдельную кухню на первом этаже. Материал кухонных шкафов отличается высоким качеством, а качество изготовления - первоклассным. Потолочные прожекторы в гостиной и настенные краски, двери, напольная керамика виллы из высококачественных материалов и мастерства. Когда вы достигаете среднего этажа, есть 2 спальни, ванная комната и большой длинный балкон. На верхнем этаже есть 1 спальня, полностью оборудованная семейная ванная комната и большая терраса. Если вы хотите испытать все красоты 4-комнатной очаровательной виллы в 300 метрах от пляжа и увидеть Эгейское море, вы должны записаться на прием, чтобы купить недвижимость в Дидиме сегодня.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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