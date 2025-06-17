Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.

Роскошные виллы с пятью спальнями в живописном районе Гёлкёй | Бодрум.

Комплекс вилл спроектированный известным архитектором Эмре Аролатом, расположен в бухте Демирбюку, одной из самых эксклюзивных бухт Бодрума.

Этот прибрежный проект расположен на участке 120.000 м2, включает в себя 150 частных вилл каждая из которых тщательно спроектирована.

Виллы расположены среди сосен и оливковых деревьев, оснащены частными бассейнами, частным пляжем длиной 270 метров, двумя эксклюзивными ресторанами и баром на пляже, также предлагают такие удобства, как занятия пилатесом, йогой, услуги массажа и детская игровая зона в лесу.

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