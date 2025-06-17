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Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.

Бодрум, Турция
от
$3,45 млн
BTC
40.9775892
ETH
2 147.8106453
USDT
3 406 018.1225870
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26529
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные виллы с пятью спальнями в живописном районе Гёлкёй | Бодрум.

Комплекс вилл спроектированный известным архитектором Эмре Аролатом, расположен в бухте Демирбюку, одной из самых эксклюзивных бухт Бодрума.

Этот прибрежный проект расположен на участке 120.000 м2, включает в себя 150 частных вилл каждая из которых тщательно спроектирована.

Виллы расположены среди сосен и оливковых деревьев, оснащены частными бассейнами, частным пляжем длиной 270 метров, двумя эксклюзивными ресторанами и баром на пляже, также предлагают такие удобства, как занятия пилатесом, йогой, услуги массажа и детская игровая зона в лесу.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Бодрум, Турция
от
$3,45 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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