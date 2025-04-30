  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем

Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем

Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$960,000
BTC
11.4190089
ETH
598.5190768
USDT
949 137.1255975
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26379
ID новостройки на Realting
In CRM: 1261
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже а именно в Кумбургаз на европейской стороне Стамбула 7 минут до от пляжа Кумбургаз, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом.

Комплекс вилл построены на земельном участке площадью 15.500 м2 и состоит из 30 независимых вилл планировкой 6+1 площадью 390 м2, площадь участка от 500 м2 до 600 м2.

Характеристики дома:

  • Комнат: 6+1
  • Этажность: 3
  • Площадь: 390 м2
  • Площадь участка: 500 м2
  • Зона для барбекю
  • Частный сад
  • Частный открытый бассейн

Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами, а также с системой "умный дом" и полами с подогревом.

Окончание строительства: декабрь 2024 года.


Прекрасное расположение:

  • 3 минуты до E5
  • 5 минут до TEM
  • 7 минут до пляжа Кумбургаз
  • 12 минут до пристани Гюзельдже
  • 40 минут до аэропорта Стамбула
  • 18 минут до колледжа Doga college
  • 22 минут до университета Beykent University


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ozgurluk Caddesi, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла ALANYA
Аланья, Турция
Цена по запросу
Вилла Hidden Valley
Яйлалы, Турция
от
$557,796
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Урла, Турция
от
$2,23 млн
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Турция
от
$327,187
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Урла, Турция
от
$1,23 млн
Вы просматриваете
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$960,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Mentese, Турция
от
$820,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 245 м²
2 объекта недвижимости 2
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто п…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Didim, Турция
от
$561,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Каменный отдельно стоящий коттедж в Дидиме – потрясающий каменный дом на продажу в ТурцииРасположенный на большом участке земли для гарантированной конфиденциальности, этот каменный коттедж был изначально построен 14 лет назад и находится всего в 5 минутах ходьбы от центра деревни Гринхилл д…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации