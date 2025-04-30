Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже а именно в Кумбургаз на европейской стороне Стамбула 7 минут до от пляжа Кумбургаз, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом.
Комплекс вилл построены на земельном участке площадью 15.500 м2 и состоит из 30 независимых вилл планировкой 6+1 площадью 390 м2, площадь участка от 500 м2 до 600 м2.
Характеристики дома:
Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью оборудованными санузлами, а также с системой "умный дом" и полами с подогревом.
Окончание строительства: декабрь 2024 года.
Прекрасное расположение:
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