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Дома и виллы от застройщиков в Измите, Турция

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Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Показать все Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Измит, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Комплекс вилл расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Проект расположенный в районе Башискеле-Тиназтепе, одном из самых популярных жилых районов Коджаэли, этот эксклюзивный проект вилл предлагает привилегированный образ жизни благодаря близости …
Агентство
Smart Home
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Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
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Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
от
$1,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 411 м²
1 объект недвижимости 1
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте е…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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