Karaabdulbaki Mahallesi, Турция

Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте е…