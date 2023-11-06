Karaabduelbaki, Турция

от €982,901

411 м² 1

Сдача в: 2024

Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд. Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.