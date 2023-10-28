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Продажа новых домов в Коджаэли, Турция

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Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Турция
от
€1,78 млн
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах. Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн, сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату, лифт и крытую автостоянку.
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabduelbaki, Турция
от
€997,268
Площадь 411 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд. Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.
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