Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади
15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит
из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который
открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах.
Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение
и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый
из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий
из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн,
сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с
ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату,
лифт и крытую автостоянку.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом,
великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши
виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до
441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть
отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных
зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд.
Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть
настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией
каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.