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Polat Green Park Complex

Didim, Турция
от
€81,000
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20 1
Описание Описание
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О комплексе

Endless Greenery View Apartments – Непреодолимая Возможность С Процентом Бесплатный План Оплаты До 36 Месяцев

Endless Greenery View Apartments – Непропускаемая Возможность С Процентом Бесплатный План Оплаты До 36 Месяцев…

Самое Прекрасное Государство Времени…

В Дидиме, который переплетается с природой и морем, а также с динамичной и веселой жизнью Дидима, есть десятки вариантов деятельности, которые вы можете коснуться каждого аспекта жизни. Поверните свой маршрут в Дидим, чтобы начать новую жизнь и провести время в его самом красивом состоянии.

Этот захватывающий проект состоит из 2 блоков и предлагает 64 квартиры и будет завершен для покупателей к концу декабря 2025 года. Расположенные в тихом районе Акеникой, эти апартаменты имеют прекрасный вид на зеленые окрестности. Акеникой, где греки и турки жили вместе в прошлом, напомнит вам, что находятся в Эгейском море с побеленными домами региона, которые имеют самые красивые образцы гражданской архитектуры. В Акеникой, где люди зарабатывали на жизнь сельским хозяйством и рыбалкой на протяжении нескольких поколений, некоторые рестораны для завтрака, количество которых растет изо дня в день, предлагают вам смесь местных деликатесов. Сезонные фрукты и овощи и оливки, оливковое масло и джемы продаются вдоль открытого пазара.

РАССТОЯНИЕ ДО;

  • Центр города Акеникой: 5км
  • Открытый природный базар: 5km
  • Милет древний город: 6km
  • Древний город Приене: 25км
  • Bodrum – Дальян перекресток: 6km
  • Озеро Бафа: 10км
  • Дидим : 15км
  • Акбук: 15км
  • Ближайший пляж: 20km
  • Соке (где находятся все торговые центры): 30 км
  • Аэропорт Бодрум: 45km
  • Аэропорт İzmir: 80км

Жизнь Дидима Особенная для Вас. Polat Green Park Complex, видящий самую красивую зелень в этом районе, находится в месте, которое переплетается с природой. С альтернативными вариантами от 1 + 1 до 2 + 1 домов проживания, специально разработанный уникальный меняет вашу жизнь как с внутренними, так и с наружными социальными и спортивными объектами, характерными для каждого этапа.

Комплекс Polat Green Park, спроектированный для четырех сезонов жизни, хранит мир и счастье, о которых вы мечтали, в своем собственном уникальном мире, вдали от хаоса мегаполисов.

Polat Green Park Complex приглашает вас в совершенно новую жизнь, где вы можете добавить ценность своему каждому моменту с его уникальным специально разработанным, привилегиями Polat Green Park Complex, социальные объекты планировали как крытые, так и открытые, спортивные площадки и фитнес-центры.

Комплекс Зеленого Парка Полат имеет Спортивные В Своей Природе

Комплекс Polat Green Park ставит спорт в центр вашей жизни с его местоположением и привилегиями. На специально разработанном спортивном удовольствии от езды на велосипеде, до пеших прогулок, пилатеса и йоги вас ждет соприкосновение с природой.

Природа будет Вашим Лучшим Другом

Флора региона возрождается благодаря специальным работам по благоустройству, которые будут проводиться в комплексе Polat Green Park. Polat Green Park Complex выделит значительную часть проектной территории на природу с лесоразведениями, которые будут проводиться с инфраструктурой, подходящей для климата Дидим. Благодаря позитивным преобразованиям, которые произойдут в экосистеме региона с этими работами, регенеративный и оздоровительный эффект природы продолжит свое естественное функционирование с устойчивым будущим.

Зелень природы предлагает уникальный концерт для всех жителей комплекса Polat Green Park Complex, и вы станете свидетелями жизни, которой вы никогда раньше не видели... В то время, которого вы никогда не ожидали; Комплекс Зелёного парка Полат.

Всего в двадцати минутах езды от ближайшего пляжа, эти прекрасные апартаменты настоятельно рекомендуются для просмотра в качестве одного из наших лучших вариантов для инвестиций и покупателей образа жизни – они не будут на рынке намного дольше.

Удобства и особенности включают;

  • Общественный бассейн, бассейн чилрена
  • Турецкая Баня, Сауна и Тренажерный зал
  • Дети Играют на Земле,
  • Сумасшедший гольф
  • Ландшафтные сады и общественные зоны отдыха
  • Услуги по управлению домашним хозяйством на месте (уборка, хранение ключей и обслуживание на дому включают)
  • Профессиональное управление сайтом
  • 24-часовая техническая поддержка доступна
  • Система безопасности на месте 24 часа
  • Парковочные места для резидентных транспортных средств
  • И многое другое на протяжении всего проекта
  • Проценты Бесплатный План Оплаты
  • Прямой от разработчика
  • Нет Агентства Плата

ПЛАН ОПЛАТЫ

  • Депозит: %5 должны быть выплачены в тот же день, когда подписан контракт
  • Доплата: %50 должны быть оплачены в течение 2 недель после контракта
  • 2-я оплата: % 10 должны быть оплачены по завершении июня 2025 года
  • Оплата баланса: %35 в рассрочку (беспроцентно) до 36 месяцев. (Платеж начнется после первоначального взноса)

Цены на недвижимость и наличие

  • 1-комнатные апартаменты от €81 000
  • 2-комнатные апартаменты от €98 000

В целом, сделка, которую нельзя пропустить, идеальные дома для отдыха, идеально подходит для спокойной круглогодичной жизни в Дидиме или идеальный выбор в качестве первоначальной инвестиции в Дидим с предложением 3-летних беспроцентных платежей, пешком до местных удобств, легкий доступ к центру и другим районам, а также удивительные виды на природу. Все-все роскошная недвижимость Didim по цене за деньги, идеально подходит для семейного отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или инвестиций.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Polat Green Park Complex
Didim, Турция
от
€81,000
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Застройщик: Polat Group
Ключевые Готовые Современные и Роскошные Отдельные Виллы в Дидим Алтинкум Турция.  Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и стиль жизни, а также легкий доступ к центру Алтинкум и многим другим курортам Дидим, расположенным в самом сердце полуострова, окруженного природой. Мы очень рады предложить эти совершенно новые современные отдельно стоящие виллы на продажу, проект из 16 отдельных вилл, расположенных в центре эксклюзивного города Дидим. Дидим является одним из самых посещаемых городов провинции Айдын и находится всего в 50 км от аэропорта Бодрума. Благодаря мягкому климату, экономически эффективным расходам на проживание и множеству альтернатив, подходящих на любой вкус, это город, востребованный как инвесторами, так и людьми, которые ищут летний дом. 3 Bed Modern Detached Villas for Sale от Polat Group, лидера региона и локомотива строительного сектора... Наш новый проект, разработанный в Efeler Mahallesi, самый ценный жилой район Дидима, состоит из 16 вилл, каждая из которых имеет площадь земли 260м2 и площадь внутреннего использования 220м2, на земле 4233м2 в общей сложности. Каждая вилла имеет отдельный вход, отдельный сад с различными фруктовыми и оливковыми деревьями и газон, интегрированный с большим уходом, и независимую садовую зону, разделенную лимонными соснами и садовыми стенами. Каждая вилла имеет 3 спальни, в 1 из которых есть ванная комната, 2 ванные комнаты, очень большая и просторная кухня и гостиная, а также прачечная и гладильная комната. Этот привлекательный проект, в котором традиционная архитектура региона сочетается с нашим фирменным опытом Polat Group, находится всего в 4 км от D-Marin и 3-го залива с его фасадами, облицованными натуральным камнем, отдельной парковкой, полуолимпийским открытым бассейном и солнечной террасой. Этот привлекательный проект, где вы будете жить в мире и удовольствии со своей семьей и близкими, имеет систему безопасности с камерами 24/7, сотрудники службы безопасности, а частная парковка для каждой виллы, ждет своих новых хозяев дома. Polat Prime, который раздвигает границы роскоши и качества с его полуолимпийским открытым бассейном, ландшафтными зонами, качеством продукции и безупречным дизайном, сделает вашу жизнь бесшовной со всеми эргономичными комнатами; гостиная и кухня имеют очень функциональный дизайн, что делает их залитыми солнцем с утра до вечера, родительская ванная комната, прачечная. Его виллы - уникальный проект, который во всех смыслах обращается к вашим мечтам и ожиданиям. Хотя расположение Polat Prime Villas очень близко ко всем жилым районам, оно находится в очень спокойном и безмятежном месте. Это очень предпочтительное место для проживания из-за привлекательности его местоположения. -МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ- ВСТРОЕННЫЙ: FRANKE БРЕНД SET OF 5 (Oven, Hob, Hood, Microwave и Sink) ГРАНИТ: 1-й КЛАСС Аква Гранит 60X120 ФИНИШИ: Винса Ревотех ЗАТВОР: Винса Уинстор ВИТРИФИЦИРОВАННЫЙ: Vitra ГРУППА АРМАТУРЫ: ECA ПАРКЕТ: AGT бренд 1-й класс 10мм Сочлененный Ламинат КРЫША: Система Мегарона Кремита МЕБЕЛЬ: 1-й класс Лакированный Кухонный Шкаф, Межкомнатные двери Мы делаем вас владельцем дома с привлекательными условиями оплаты, разумными ценами и преимуществом без комиссии продаж от строительной компании.  Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Doesemealti, Турция
от
€667,913
Площадь 365 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Realty World Green Gayrimenkul
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни. Особенно район Дёшемеалты предлагает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Здесь есть торговые центры, кафе, рестораны и спортивные объекты, что делает его очень востребованным для семей. Проект в Дёшемеалты идеально отражает очарование и красоту этого района. Эти роскошные виллы предлагают идеальное размещение для тех, кто ищет высококачественный уровень жизни в спокойной обстановке. С акцентом на современный дизайн и материалы премиум-класса, эти виллы являются воплощением роскошной жизни. Будь то постоянное место жительства, дом для отдыха или выгодная инвестиционная возможность, виллы в Дёшемеалты — это идеальный выбор. Не упустите возможность стать владельцем кусочка рая в одном из самых востребованных мест Антальи. Инфраструктура комплекса: •  Спортзал •  Комната для игр и развлечений •  Детский клуб •  Сауна •  Крытый паркинг на 68 машин •  Камеры наблюдения •  Система внутренней связи •  Высокоскоростной интернет •  Генератор •  Система пожарной сигнализации и обнаружения дыма •  Система очистки и умягчения воды •  Система водяного пожаротушения •  Система молниезащиты •  Инфраструктура природного газа Оптоволоконная интернет- инфраструктура ВИЛЛЫ: Количество: 34 Площадь виллы: 188,50 - 251 m² Площадь сада: 67,62 - 191,68 m² •  Система «умный дом» •  Пол с подогревом •  Система кондиционирования воздуха VRF SAMSUNG во всех комнатах и на кухне •  Наружные двери из высокопрочной стали •  ПВХ марки REHAU •  Встраиваемая техника марки FRANKE (варочная плита, посудомоечная машина, вытяжка, духовка) •  Чистая высота потолка 3,10-3,20 м2 Лакированные межкомнатные двери   Расстояния: •  Конная ферма Orfe - 500 м •  Государственная больница - 7 км •  Общественный колледж - 8 км •  Университет Билим - 12 км •  Торговый центр 5M Migros - 19 км •  Пляжи Коньяалты - 20 км •  Калеичи - 22 км •  Торговый центр Mall of Antalya и ИКЕА - 25 км •  Торговый центр TerraCity - 26 км •  Аэропорт - 28 км   Сдача объекта - Август 2024 Варианты оплаты - %50 взнос / 15 месяцев рассрочки
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Didim, Турция
от
€275,000
Застройщик: Polat Group
3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость. Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную отдельную виллу в Дидиме на продажу недалеко от оживленного курорта Алтинкум. Дидим находится через море к северу от полуострова Бодрум и греческого острова Кос, примерно в часе езды на лодке. Когда-то этот район был просто группой небольших рыбацких деревень. Алтинкум превратился в большой город с огромным населением, которое включает около 5000 бывших домашних животных из Великобритании и некоторых из других европейских стран, которые приобрели недвижимость в этом районе для полной продаживремя проживания и дома отдыха. Оживленный курорт Алтинкум привлекает самых иностранных туристов своим оживленным курортным центром, который предлагает обилие оживленных баров и ночных клубов, а также многочисленные рестораны и магазины. В то же время несколько тихих кварталов, небольшие менее известные курорты и деревни предлагают свои собственные более расслабляющие бары и рестораны и т. д. и хороший выбор супермаркетов для всех ваших потребностей в продуктах, разбросанных по полуострову для вашего удобства. Район Дидим всегда был известен своим соотношением цены и качества в отношении цен на недвижимость. Тем не менее, в настоящее время строится больше роскошных домов, чтобы удовлетворить более дорогой спрос. Если вы сравните цены с такими курортами, как Бодрум и Калкан, дальше по береговой линии, вы увидите, что цены на недвижимость в Дидиме все еще намного более доступны. Эта отдельно стоящая вилла с тремя спальнями на продажу в Алтинкуме находится недалеко от удобств курорта. На юго-запад в 4-километровом путешествии вы найдете элитный Didim D-Marina и Третий пляж оживленного Алтинкума или 5 км, чтобы добраться до курортного центра и Главного пляжа, находясь в 3 км к северу, вы можете посетить спокойную рыбацкую деревню и причудливую гавань в Мавишехире, до которой можно добраться на машине или на местных автобусах с автобусными остановками всего в нескольких минутах ходьбы от виллы. Местный район предлагает широкий выбор удобств в нескольких минутах ходьбы: магазины, супермаркеты, приморские рестораны и бары, дайв-центр, частные пляжные клубы и ярмарка, и автобусы останавливаются поблизости, чтобы предложить частые услуги, чтобы добраться до центра, где вы можете получить дополнительные автобусы в другие районы, такие как город Дидим, древний храм Аполлона, много других приморских городов и пляжей. Отдельная вилла построена на частном участке с собственным входом, все замурованные и закрытые, частный бассейн и сад. Мы представляем трехкомнатную виллу-триплекс, введенную через стальную входную дверь, ведущую в жилую зону открытой планировки, уложенную нейтральной плиткой пола. Жилая площадь большая и предлагает полностью оборудованную кухню с достаточным количеством единиц, удобный бар для завтрака и много естественного света через несколько окон и дверей патио, которые открываются на большой балкон с видом на бассейн. Полностью плиточный гостевой WC сидит сбоку от мраморной лестницы, ведущей на верхние этажи. На первом этаже расположены все спальни, два полностью меблированных двухместных номера и большая спальня с ванной комнатой. Две другие спальни имеют полностью плиточную семейную ванную комнату на одном этаже. Вилла предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована, цена включает в себя все белые товары, все кондиционеры, все кровати и шкафы. В целом, это прекрасная инвестиция в недвижимость Altinkum, которая идеально подходит для семейного отдыха, отличного круглогодичного дома или идеальной инвестиции в Турцию с большим потенциалом аренды, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и пристани для яхт, а также рядом с автобусами для легкого доступа к центру и другим районам Дидима. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
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