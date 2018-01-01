Endless Greenery View Apartments – Непреодолимая Возможность С Процентом Бесплатный План Оплаты До 36 Месяцев

Endless Greenery View Apartments – Непропускаемая Возможность С Процентом Бесплатный План Оплаты До 36 Месяцев…

Самое Прекрасное Государство Времени…

В Дидиме, который переплетается с природой и морем, а также с динамичной и веселой жизнью Дидима, есть десятки вариантов деятельности, которые вы можете коснуться каждого аспекта жизни. Поверните свой маршрут в Дидим, чтобы начать новую жизнь и провести время в его самом красивом состоянии.

Этот захватывающий проект состоит из 2 блоков и предлагает 64 квартиры и будет завершен для покупателей к концу декабря 2025 года. Расположенные в тихом районе Акеникой, эти апартаменты имеют прекрасный вид на зеленые окрестности. Акеникой, где греки и турки жили вместе в прошлом, напомнит вам, что находятся в Эгейском море с побеленными домами региона, которые имеют самые красивые образцы гражданской архитектуры. В Акеникой, где люди зарабатывали на жизнь сельским хозяйством и рыбалкой на протяжении нескольких поколений, некоторые рестораны для завтрака, количество которых растет изо дня в день, предлагают вам смесь местных деликатесов. Сезонные фрукты и овощи и оливки, оливковое масло и джемы продаются вдоль открытого пазара.

РАССТОЯНИЕ ДО;

Центр города Акеникой: 5км

Открытый природный базар: 5km

Милет древний город: 6km

Древний город Приене: 25км

Bodrum – Дальян перекресток: 6km

Озеро Бафа: 10км

Дидим : 15км

Акбук: 15км

Ближайший пляж: 20km

Соке (где находятся все торговые центры): 30 км

Аэропорт Бодрум: 45km

Аэропорт İzmir: 80км

Жизнь Дидима Особенная для Вас. Polat Green Park Complex, видящий самую красивую зелень в этом районе, находится в месте, которое переплетается с природой. С альтернативными вариантами от 1 + 1 до 2 + 1 домов проживания, специально разработанный уникальный меняет вашу жизнь как с внутренними, так и с наружными социальными и спортивными объектами, характерными для каждого этапа.

Комплекс Polat Green Park, спроектированный для четырех сезонов жизни, хранит мир и счастье, о которых вы мечтали, в своем собственном уникальном мире, вдали от хаоса мегаполисов.

Polat Green Park Complex приглашает вас в совершенно новую жизнь, где вы можете добавить ценность своему каждому моменту с его уникальным специально разработанным, привилегиями Polat Green Park Complex, социальные объекты планировали как крытые, так и открытые, спортивные площадки и фитнес-центры.

Комплекс Зеленого Парка Полат имеет Спортивные В Своей Природе

Комплекс Polat Green Park ставит спорт в центр вашей жизни с его местоположением и привилегиями. На специально разработанном спортивном удовольствии от езды на велосипеде, до пеших прогулок, пилатеса и йоги вас ждет соприкосновение с природой.

Природа будет Вашим Лучшим Другом

Флора региона возрождается благодаря специальным работам по благоустройству, которые будут проводиться в комплексе Polat Green Park. Polat Green Park Complex выделит значительную часть проектной территории на природу с лесоразведениями, которые будут проводиться с инфраструктурой, подходящей для климата Дидим. Благодаря позитивным преобразованиям, которые произойдут в экосистеме региона с этими работами, регенеративный и оздоровительный эффект природы продолжит свое естественное функционирование с устойчивым будущим.

Зелень природы предлагает уникальный концерт для всех жителей комплекса Polat Green Park Complex, и вы станете свидетелями жизни, которой вы никогда раньше не видели... В то время, которого вы никогда не ожидали; Комплекс Зелёного парка Полат.

Всего в двадцати минутах езды от ближайшего пляжа, эти прекрасные апартаменты настоятельно рекомендуются для просмотра в качестве одного из наших лучших вариантов для инвестиций и покупателей образа жизни – они не будут на рынке намного дольше.

Удобства и особенности включают;

Общественный бассейн, бассейн чилрена

Турецкая Баня, Сауна и Тренажерный зал

Дети Играют на Земле,

Сумасшедший гольф

Ландшафтные сады и общественные зоны отдыха

Услуги по управлению домашним хозяйством на месте (уборка, хранение ключей и обслуживание на дому включают)

Профессиональное управление сайтом

24-часовая техническая поддержка доступна

Система безопасности на месте 24 часа

Парковочные места для резидентных транспортных средств

И многое другое на протяжении всего проекта

Проценты Бесплатный План Оплаты

Прямой от разработчика

Нет Агентства Плата

ПЛАН ОПЛАТЫ

Депозит: %5 должны быть выплачены в тот же день, когда подписан контракт

Доплата: %50 должны быть оплачены в течение 2 недель после контракта

2-я оплата: % 10 должны быть оплачены по завершении июня 2025 года

Оплата баланса: %35 в рассрочку (беспроцентно) до 36 месяцев. (Платеж начнется после первоначального взноса)

Цены на недвижимость и наличие

1-комнатные апартаменты от €81 000

2-комнатные апартаменты от €98 000

В целом, сделка, которую нельзя пропустить, идеальные дома для отдыха, идеально подходит для спокойной круглогодичной жизни в Дидиме или идеальный выбор в качестве первоначальной инвестиции в Дидим с предложением 3-летних беспроцентных платежей, пешком до местных удобств, легкий доступ к центру и другим районам, а также удивительные виды на природу. Все-все роскошная недвижимость Didim по цене за деньги, идеально подходит для семейного отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или инвестиций.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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