  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.

Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.

Бодрум, Турция
от
$2,57 млн
BTC
30.5513699
ETH
1 601.3279143
USDT
2 539 400.7187736
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
Оставить заявку
ID: 27527
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум.

Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побережья.

Проект расположен в Ялыкаваке, жемчужине северо-восточного побережья полуострова Бодрум. Уникальный ландшафт, зеленые холмы и захватывающие дух виды на море создают ощущение полной гармонии с природой.

Объединение, архитектура с характером, виды на Эгейском море, технологичность, высококачественные материалы и абсолютная конфиденциальность — все это делает выбор проекта как для постоянного проживания, так и для полноценного отдыха.

  • Этажность: 1
  • Кол-во спален: 4+1
  • Кол-во сан-узлов: 5+1
  • Общая площадь виллы: 396 м2 / 224 м2
  • Общая площадь гостевого дома: 42 м2

Каждая вилла представляет собой произведение искусства и полностью готова к проживанию.

Всё выполнено на высочайшем уровне:

  • Просторные потолки 3,8 м
  • Частный гостевой дом (1+1)
  • Инфинити бассейн с видом на море
  • Сауна и мини-бар
  • Система умного дома
  • Камин и зона барбекю
  • Теплые полы
  • Гардеробная
  • Кухонная техника Franke, включая винный шкаф и двухкамерный холодильник.
  • Встроенные шкафы во всех комнатах
  • Круглосуточное видеонаблюдение и безопасность
  • Профессиональная услуга по уходу за территорией

Рядом с проектом:

  • Ялыкавак Марина 
  • Бутики мировых брендов
  • Рестораны мирового класс
  • Центр Бодрума всего 25 минут на машине

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла
Дегирмендере, Турция
от
$687,738
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Аланья, Турция
от
$668,792
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Чешме, Турция
от
$2,52 млн
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Сарыер, Турция
от
$1,70 млн
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
от
$1,05 млн
Вы просматриваете
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,57 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Чешме, Турция
от
$1,29 млн
Площадь 170–298 м²
4 объекта недвижимости 4
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Показать все Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном. В собственности входит два дома: Основ…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Показать все Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Sea View 3-Bed Двухквартирная Вилла На Продажу в Didim-Turkey Property в Дидиме,  Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром р…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации