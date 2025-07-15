Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.

Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум.
Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побережья.
Проект расположен в Ялыкаваке, жемчужине северо-восточного побережья полуострова Бодрум. Уникальный ландшафт, зеленые холмы и захватывающие дух виды на море создают ощущение полной гармонии с природой.
Объединение, архитектура с характером, виды на Эгейском море, технологичность, высококачественные материалы и абсолютная конфиденциальность — все это делает выбор проекта как для постоянного проживания, так и для полноценного отдыха.
Каждая вилла представляет собой произведение искусства и полностью готова к проживанию.
Всё выполнено на высочайшем уровне:
Рядом с проектом:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.