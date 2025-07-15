Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.

Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум.



Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побережья.



Проект расположен в Ялыкаваке, жемчужине северо-восточного побережья полуострова Бодрум. Уникальный ландшафт, зеленые холмы и захватывающие дух виды на море создают ощущение полной гармонии с природой.



Объединение, архитектура с характером, виды на Эгейском море, технологичность, высококачественные материалы и абсолютная конфиденциальность — все это делает выбор проекта как для постоянного проживания, так и для полноценного отдыха.

Этажность: 1

Кол-во спален: 4+1

Кол-во сан-узлов: 5+1

Общая площадь виллы: 396 м2 / 224 м2

Общая площадь гостевого дома: 42 м2

Каждая вилла представляет собой произведение искусства и полностью готова к проживанию.

Всё выполнено на высочайшем уровне:

Просторные потолки 3,8 м

Частный гостевой дом (1+1)

Инфинити бассейн с видом на море

Сауна и мини-бар

Система умного дома

Камин и зона барбекю

Теплые полы

Гардеробная

Кухонная техника Franke, включая винный шкаф и двухкамерный холодильник.

Встроенные шкафы во всех комнатах

Круглосуточное видеонаблюдение и безопасность

Профессиональная услуга по уходу за территорией

Рядом с проектом:

Ялыкавак Марина

Бутики мировых брендов

Рестораны мирового класс

Центр Бодрума всего 25 минут на машине

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.