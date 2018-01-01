Marina Road Villa

Потрясающий дизайнер Дидим Виллы На Продажу – Современные 5-Кровать Дидим Виллы На Продажу

Объединение всех элементов жизни в плавном слиянии современного дизайна, устанавливающего стандарты на долгие годы, - это очень роскошный проект виллы из 3 двухквартирных домов, расположенных на частном участке в Дидиме извлекают выгоду из обширной конфиденциальности и отличных удобств.

Найден на частном склоне холма в самых красивых местах в Дидиме, этот проект предлагает эксклюзивный образ жизни всего в 3,5 км от модного Didim Marina –, прекрасно расположенного для всех преимуществ жизни в Дидиме.

О проекте

Включая прогрессивный современный дизайн, это один из самых удивительных проектов с полным оборудованием и всем, что вам может понадобиться, прямо у вас под рукой.

Захватывающий дизайн на протяжении всего времени оставляет вас с прогрессивным современным образом жизни в Дидиме, используя потрясающий архитектурный дизайн.

Удобства для жителей

Со всем, что вам нужно для качественной жизни в Дидиме, дизайнеры придумали все для премиального образа жизни в Турции, это одно из самых полных и роскошных поместий, которые вы найдете во всем районе.

Как резидент и владелец недвижимости в рамках этого проекта, вы можете получить доступ к:

– Частный бассейн, Частная терраса для загара

– Всего в 5 минутах от большого количества ресторанов и баров.

– Частный сад с большим количеством места

– Песчаный пляж всего в 3,5 км, где вы можете провести день с семьей, строящей песчаные замки.

– Кинозал, комната для хобби, Utulity Room, Сауна и многие другие отличные удобства для вас.

– 5 Спальни, 4 ванные комнаты

– Частная парковка

– Центральное отопление

– CCTV для каждой виллы

– Электрические ставни

Всего насчитывается 3 виллы. Каждая вилла уникально расположена на разных уровнях, чтобы гарантировать, что у каждой есть своя собственная конфиденциальность, сочетающая натуральный камень, стекло и дерево в гармонии с красивой окружающей средой для дизайна, которым можно восхищаться.

Каждая вилла будет построена на 3 этаже;

Вилла A-3: На цокольном этаже будет находиться кинозал, сауна и спальня с ванной комнатой. На первом этаже вы найдете просторный современный салон открытой планировки и кухню, 2-ю спальню и ванную комнату. На первом этаже вы найдете последние 3 спальни, все двухместные, одна с ванной комнатой и семейной ванной комнатой на том же этаже.

Виллы немного различаются по планировке, а цены начинаются с £285 000 с датой завершения, установленной на конец мая 2024 года, когда цены будут включать встроенную духовку, плита и вентилятор экстрактора, центральное отопление, электрические жалюзи на всех наружных дверях и окнах.

Мы предлагаем план платежей с нулевым процентом, первоначальным взносом 50% и остатком, который должен быть оплачен до 24 равных ежемесячных платежей. Пожалуйста, спросите Турецкое Министерство внутренних дел о возможных скидках покупателя наличными.

Дидим расположен немного внутри страны от побережья, хотя до моря и прекрасных песчаных пляжей легко добраться на местном транспорте. Центр города предлагает множество удобств с магазинами, супермаркетами и ресторанами, все с традиционным чувством. Однако, если вы предпочитаете оживленную ночь в городе, вы можете легко добраться до популярного курорта Алтинкум.

Все-все потрясающие роскошные семейные дома для летнего отдыха, круглогодичного проживания или отличного выбора для инвестиций в Турцию, пешком до всех удобств деревни, легкий доступ на автомобиле или общественном транспорте к нескольким пляжам, другим местным курортам, центру города и аэропорту, в то же время предлагая частные сады с бассейном и охраняемой парковкой, просторное открытое жилое пространство и вид на природу для очень высокого дохода в элитном районе Дидим.

Свяжитесь с командой Министерства внутренних дел Турции сегодня для получения полной информации, цен и текущей доступности, наша дружная команда консультантов по недвижимости здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы о недвижимости Didim, предложите вам исчерпывающую консультацию и предложите полное руководство по процессу покупки недвижимости в Турции.

Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС