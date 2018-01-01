Marina Road Villa

Потрясающий дизайнер Дидим Виллы На Продажу – Современные 5-Кровать Дидим Виллы На Продажу
Объединение всех элементов жизни в плавном слиянии современного дизайна, устанавливающего стандарты на долгие годы, - это очень роскошный проект виллы из 3 двухквартирных домов, расположенных на частном участке в Дидиме извлекают выгоду из обширной конфиденциальности и отличных удобств.
Найден на частном склоне холма в самых красивых местах в Дидиме, этот проект предлагает эксклюзивный образ жизни всего в 3,5 км от модного Didim Marina –, прекрасно расположенного для всех преимуществ жизни в Дидиме.
О проекте
Включая прогрессивный современный дизайн, это один из самых удивительных проектов с полным оборудованием и всем, что вам может понадобиться, прямо у вас под рукой.
Захватывающий дизайн на протяжении всего времени оставляет вас с прогрессивным современным образом жизни в Дидиме, используя потрясающий архитектурный дизайн.
Удобства для жителей
Со всем, что вам нужно для качественной жизни в Дидиме, дизайнеры придумали все для премиального образа жизни в Турции, это одно из самых полных и роскошных поместий, которые вы найдете во всем районе.
Как резидент и владелец недвижимости в рамках этого проекта, вы можете получить доступ к:
– Частный бассейн, Частная терраса для загара
– Всего в 5 минутах от большого количества ресторанов и баров.
– Частный сад с большим количеством места
– Песчаный пляж всего в 3,5 км, где вы можете провести день с семьей, строящей песчаные замки.
– Кинозал, комната для хобби, Utulity Room, Сауна и многие другие отличные удобства для вас.
– 5 Спальни, 4 ванные комнаты
– Частная парковка
– Центральное отопление
– CCTV для каждой виллы
– Электрические ставни
Всего насчитывается 3 виллы. Каждая вилла уникально расположена на разных уровнях, чтобы гарантировать, что у каждой есть своя собственная конфиденциальность, сочетающая натуральный камень, стекло и дерево в гармонии с красивой окружающей средой для дизайна, которым можно восхищаться.
Каждая вилла будет построена на 3 этаже;
Вилла A-3: На цокольном этаже будет находиться кинозал, сауна и спальня с ванной комнатой. На первом этаже вы найдете просторный современный салон открытой планировки и кухню, 2-ю спальню и ванную комнату. На первом этаже вы найдете последние 3 спальни, все двухместные, одна с ванной комнатой и семейной ванной комнатой на том же этаже.
Виллы немного различаются по планировке, а цены начинаются с £285 000 с датой завершения, установленной на конец мая 2024 года, когда цены будут включать встроенную духовку, плита и вентилятор экстрактора, центральное отопление, электрические жалюзи на всех наружных дверях и окнах.
Мы предлагаем план платежей с нулевым процентом, первоначальным взносом 50% и остатком, который должен быть оплачен до 24 равных ежемесячных платежей. Пожалуйста, спросите Турецкое Министерство внутренних дел о возможных скидках покупателя наличными.
Дидим расположен немного внутри страны от побережья, хотя до моря и прекрасных песчаных пляжей легко добраться на местном транспорте. Центр города предлагает множество удобств с магазинами, супермаркетами и ресторанами, все с традиционным чувством. Однако, если вы предпочитаете оживленную ночь в городе, вы можете легко добраться до популярного курорта Алтинкум.
Все-все потрясающие роскошные семейные дома для летнего отдыха, круглогодичного проживания или отличного выбора для инвестиций в Турцию, пешком до всех удобств деревни, легкий доступ на автомобиле или общественном транспорте к нескольким пляжам, другим местным курортам, центру города и аэропорту, в то же время предлагая частные сады с бассейном и охраняемой парковкой, просторное открытое жилое пространство и вид на природу для очень высокого дохода в элитном районе Дидим.
Свяжитесь с командой Министерства внутренних дел Турции сегодня для получения полной информации, цен и текущей доступности, наша дружная команда консультантов по недвижимости здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы о недвижимости Didim, предложите вам исчерпывающую консультацию и предложите полное руководство по процессу покупки недвижимости в Турции.
Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…
С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.
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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.
Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.
Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.
МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.
НАБЛЮДЕНИЕ
Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес
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