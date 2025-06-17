Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.

Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме.
Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок.
Этажность: 2, 3
Кол-во спален: 3, 4
Кол-во гостиных: 1
Кол-во сан-узлов: 4, 5
Общая площадь: 126 м2 / 165 м2
Площадь участка: 175 м2
Частный сад
Частный бассейн
Частная парковка
Инфраструктура:
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