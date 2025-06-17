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  4. Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.

Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.

Бодрум, Турция
от
$982,337
BTC
11.6846976
ETH
612.4449573
USDT
971 220.9166094
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26538
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме.

Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок.

Этажность: 2, 3
Кол-во спален: 3, 4
Кол-во гостиных: 1
Кол-во сан-узлов: 4, 5

Общая площадь: 126 м2 / 165 м2
Площадь участка: 175 м2

Частный сад
Частный бассейн
Частная парковка

Инфраструктура:

  • Концепция 5-звездочного отеля
  • Услуги консьержа и ресепшена
  • Частный пляж и пляжный клуб
  • Трансфер в аэропорт, пляжный клуб и по территории комплекса
  • Услуги прачечной и химчистки
  • Технические услуги
  • Профессиональные ландшафтные сады и садовники
  • Услуги безопасности и видеонаблюдения
  • Высокоскоростная инфраструктура Интернет 

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$982,337
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