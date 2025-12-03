  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Анталье, Турция

Аланья
22
Муратпаша
1
Дёшемеалты
3
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,62 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Каргыджак, Турция
от
$473,805
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на Море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на Восток от Алании. Район Каргыджак славицкая жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилы комплексы располиены на хольмах каскадный спосом, метобы не пекрыват вид другим. В Каргыджаке предкрасн…
Агентство
KURT GROUP
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Каргыджак, Турция
от
$373,705
-Эта вилла с прекрасным дизайном, расположенная в Каргыджаке, Аланья, может похвастаться современной архитектурой в окружении естественных зеленых зон.   Отдельно стоящая частная вилла с прекрасным панорамным видом на город Аланью и природу. Эта вилла с 5 спальнями предлагает жилую площадь 3…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Яйлалы, Турция
от
$557,796
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Площадь проекта: 4 536 м2 Всего количество вилл : 11 Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья Расстояние до центра Алании - 12 км Аэропорт "Газипаша": 23 км Аэропорт "Анталия": 130 км Рассто…
Агентство
Sun World Real Estate
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Аланья, Турция
от
$265,865
3+1 пентхаус Квадратура 200 м2 Инфраструктура:  Бассейн Генератор Лифт Охрана Частная закрытая территория До моря 400 метров  Айдат 1000 евро в год
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Оба, Турция
от
$644,859
Варианты отделки С отделкой
Цена: с мебелью 600.000 EUR без мебели 550.000 EUR Подходит под Гражданство Турции и ВНЖ. Предлагаем эксклюзивную отдельно стоящую виллу премиум класса 4+1 с общей площадью 250 м2 расположенную в одном из самых живописных районов Алании - Оба. Комнат: 4+1 Этажность: 3 Ва…
Агентство
Smart Home
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$148,414
Современная вилла на продажу в АланииВеликолепная современная вилла с прекрасным видом на море на продажу в Алании, Каргиджак. Вилла в Каргыджаке с красивый садом, 3мя спальнями площадью 500 кв.м. На участке есть красивые деревья, большой бассейн, беседка с местом для барбекю
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Аланья, Турция
от
$668,792
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Продается новый проект вилл с турецким гражданством в Алании Дата начала проекта: 30.04.2024 Дата завершения проекта: 30.12.2025     Мы с гордостью представляем вам наш проект SES ELEGANCE, который расположен в районе ТЕПЕ в Алании и имеет живописный вид!   Наш проект расположен в районе ТЕП…
Агентство
AxA property®
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Каргыджак, Турция
от
$270,755
Варианты отделки С отделкой
Вилла Аланья/ Каргыджак 3+1 площадью 195 м2 Участок 300 м2 Полностью меблирована Живописный вид на МОРЕ Зонированная кухня Шикарная Гостиная 3 Спальни 2 ванные комнаты Большой балкон и терраса Собственный бассейн Зона отдыха Гараж Парковка Закрытая частная территория …
Агентство
Smart Home
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$309,641
Современная вилла с 3 спальнями и бассейном на территории для продажи в Каргыджаке, Алании.Прекрасная вилла с потрясающим панорамным видом на море в Алании, Каргыджак. Недавно построена с использованием новейших материалов и технологий. Каргыджак - престижный район с роскошными виллами и пят…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Аланья, Турция
от
$452,721
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
3+1, 4+1, 5+2 на продажу виллы в Турции, в районе Алании. 25% первоначальный взнос + 24 месяца рассрочки. Гибкий план оплаты. Турецкое гражданство включено! За более подробной информацией свяжитесь с нами!
Агентство
AxA property®
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Кешефли, Турция
от
$196,324
Комнат: 2+1 Этажность: 2 Площадь: 136 м2 До моря 400 метров. Таунхаус расположен в районе Кешевли - между Каргыджак и Демирташ. Год постройки: 2008 год. Основные характеристики: Полностью меблирована Отдельная кухня Гостиная 1 ванная комната 2 туалета Сад Террас…
Агентство
Smart Home
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Каргыджак, Турция
от
$409,590
Варианты отделки С отделкой
На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.  Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город. Планировка: Комнат: 4+1 Этажность: 2 Площадь дома: 350 м2 Земельный участок: 250 м2 …
Агентство
Smart Home
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Аланья, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Площадь 235 м²
1 объект недвижимости 1
Алания БектасПАНОРАМИЧЕСКИЙ ВИД АЛАНИИ5+1 ТРИБЛЕКС ВИЛЛА4 BATHROOMS - 4 WCПриватный пулПриватный садПриватная активностьЧастный паркингЧастный барбекюПолностью заполненныйКАСТЛ И СИА ВИДЕОЦентр Алании 3 км350 м2 VILLA AREA580 м2 Decking AREA
Агентство
Ogenusproperty
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Аланья, Турция
от
$313,912
Виллы расположены в закрытом комплексе в районе Конаклы. Ежегодно район посещает более миллиона туристов. Конаклы находится в 8 км от центра Алании и в 110 км от аэропорта Анталии и окружен множеством 5-звездочных отелей и курортов. Песчаные пляжи, небольшие магазины для подарков, супермарке…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Дёшемеалты, Турция
от
$714,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 365 м²
1 объект недвижимости 1
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни. Особенно район Дёшемеалты предл…
Агентство
Be Realty Real Estate
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Дегирмендере, Турция
от
$687,738
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Великолепный комплекс вилл 3+1 200 м Общая площадь участка: 4.213.9бм2 Общее количество cтандартных вилл: 14 Количество ВИП вилл: 2 Особенности вилл : 3+1 200м2 и 6+1 654м2. Парковка для 1-2 авто Дата начало строительства: 01.11.2023 Завершения строительства: 30.04.2025 ХАРАКТЕРИС…
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Аланья, Турция
от
$610,729
Варианты отделки С отделкой
Подходит под Гражданство Турции! Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, горы, и крепость. Комнат: 4+1 Этажность: 2 Спален: 4 Кухня-гостиная: 1 Ванные комнаты: 4 Гардеробная: 1 Площадь виллы: 270 м2 Площадь участка: 450 м2 Комплекс ви…
Агентство
Smart Home
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Аланья, Турция
от
$282,951
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Продается новый проект вилл в Алании для получения турецкого гражданства Для получения гражданства доступны виллы для продажи в Алании Тепе, расположенные. Открытые бассейны Полная активность 2+1, 3+1, 4+1 варианты Первоначальный взнос + Рассрочка Дата окончания: 30.05.2025
Агентство
AxA property®
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Муратпаша, Турция
от
$976,299
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
1 объект недвижимости 1
-Анталья, Каш Расположение -Калканский район Потрясающий вид на море -9 вилл -4 виллы на продажу Каждая вилла расположена на участке 500 м2 -Вилла площадь 300 м2 -4 + 1 вилла -1 открытый салон с кухней -4 спальни -1 туалет -4 ванные комнаты -1 сауна -Половая система отопления -Ц…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Аланья, Турция
от
$443,262
Варианты отделки С отделкой
Комнат: 3+2 Этажность: 3 Ванные комнаты: 2 Балкон: 3 Площадь виллы: 170 м2 Меблированная вилла с тремя спальнями и собственным бассейном с видом на море и крепость. Вилла состоит из 3 этажей. Совмещенная гостиная и кухня на 1-м этаже, 3 спальни на 2-м этаже и пентхаус на верхнем эт…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Каргыджак, Турция
от
$408,288
Варианты отделки С отделкой
Подходит под Гражданство Турции - в Тапу можем указать 400.000 USD. Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, в районе Каргыджак. Характеристика: 4 Спальни 2 Гостиные 2 Балкона  3 Ванные комнаты  Теплые полы Площадь виллы: 360 м2 …
Агентство
Smart Home
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Махмутлар, Турция
от
$800,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
от
$615,012
Вилла спроектированная в соответствии с последними стандартами, отличается роскошной отделкой и высококачественными материалами. Эта роскошная вилла имеет ландшафтный частный сад, частный бассейн и панорамный вид на море. Вилла является частью 5-звездочного отеля, и новый владелец будет имет…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
от
$530,661
Данная вилла будет располагаться на участке площадью 605 м2. Срок окончания строительства - сентябрь 2021 года. Строение состоит из 3 этажей и имеет общую площадь 445м2.На 3-х этажах размещены 6 комнат и 6 санузлов. Также в гостиной спроектирован второй свет.Расстояние до моря составляет око…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
