Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже в 400 метрах от моря, в 1 км от дороги D-100, в 1,5 км от государственной больницы, в 2 км от озера Бююкчекмедже, в 6 км от Международного выставочного центра и в 30 км от аэропорта Стамбула.

Виллы располагают частными просторными садами, частным бассейном и детским бассейном, сауной, джакузи, зоной для спортивных снарядов, генератором, резервуаром для воды.

Характеристики дома:

Комнат: 6+3

Этажность: 4

Площадь: 470 м2 / 400 м2

Площадь участка: 335 м2

Зона для барбекю

Частный сад

Частный открытый бассейн

Виллы оборудованы стальными входными дверями, домофонами, отдельными кухнями, встроенной кухонной техникой, островными кухнями, керамическими полами, окнами с термоизоляцией, камином, душевой кабиной.

Окончание строительства: сдан



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