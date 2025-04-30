Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже в 400 метрах от моря, в 1 км от дороги D-100, в 1,5 км от государственной больницы, в 2 км от озера Бююкчекмедже, в 6 км от Международного выставочного центра и в 30 км от аэропорта Стамбула.
Виллы располагают частными просторными садами, частным бассейном и детским бассейном, сауной, джакузи, зоной для спортивных снарядов, генератором, резервуаром для воды.
Характеристики дома:
Виллы оборудованы стальными входными дверями, домофонами, отдельными кухнями, встроенной кухонной техникой, островными кухнями, керамическими полами, окнами с термоизоляцией, камином, душевой кабиной.
Окончание строительства: сдан
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