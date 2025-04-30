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Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах

Бююкчекмедже, Турция
от
$1,10 млн
BTC
13.0842810
ETH
685.8031088
USDT
1 087 552.9564138
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26380
ID новостройки на Realting
In CRM: 1286
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже в 400 метрах от моря, в 1 км от дороги D-100, в 1,5 км от государственной больницы, в 2 км от озера Бююкчекмедже, в 6 км от Международного выставочного центра и в 30 км от аэропорта Стамбула.

Виллы располагают частными просторными садами, частным бассейном и детским бассейном, сауной, джакузи, зоной для спортивных снарядов, генератором, резервуаром для воды.

Характеристики дома:

  • Комнат: 6+3
  • Этажность: 4
  • Площадь: 470 м2 / 400 м2
  • Площадь участка: 335 м2
  • Зона для барбекю
  • Частный сад
  • Частный открытый бассейн

Виллы оборудованы стальными входными дверями, домофонами, отдельными кухнями, встроенной кухонной техникой, островными кухнями, керамическими полами, окнами с термоизоляцией, камином, душевой кабиной.

Окончание строительства: сдан


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Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,10 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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