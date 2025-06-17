Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.

Виллы и резиденции высокого класса с концепцией и услугами 5-звездочного отеля, расположены на площади 150.000 м2, а собственный пляж протяженностью 1.200 метров.

В 50 км от комплекса находится аэропорт Бодрума, 8 км до Ялыкавак Марина, 15 км до центра Бодрума.

Вилла 4+1 - 219 м2

4 спальни, 1 гостиная и кухня, 4 ванные комнаты, панорамный вид на море

Виллы сдаются с отделкой под ключ, выполненной в современном стиле, кухонная техника включена в стоимость (встроенная плита, духовка и вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина и холодильник).

Инфраструктура:

Частный причал и деревянные террасы для загара

Водное такси

Водные виды спорта

Панорамный вид на море

Раздевалки

Трансфер на багги по комплексу

Лифт до пляжа

Общий бассейн

Уборка дома

Детская площадка

Кафе/Рестораны

Услуги по уборке

Охрана 24/7

И многое другое

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