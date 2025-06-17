Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.

Виллы и резиденции высокого класса с концепцией и услугами 5-звездочного отеля, расположены на площади 150.000 м2, а собственный пляж протяженностью 1.200 метров.
В 50 км от комплекса находится аэропорт Бодрума, 8 км до Ялыкавак Марина, 15 км до центра Бодрума.
Вилла 4+1 - 219 м2
4 спальни, 1 гостиная и кухня, 4 ванные комнаты, панорамный вид на море
Виллы сдаются с отделкой под ключ, выполненной в современном стиле, кухонная техника включена в стоимость (встроенная плита, духовка и вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина и холодильник).
Инфраструктура:
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