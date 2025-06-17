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  4. Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.

Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.

Kizilagac, Турция
от
$3,78 млн
BTC
44.9411446
ETH
2 355.5575333
USDT
3 735 465.0722481
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26528
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум
  • Деревня
    Kizilagac

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Виллы и резиденции высокого класса с концепцией и услугами 5-звездочного отеля, расположены на площади 150.000 м2, а собственный пляж протяженностью 1.200 метров.

В 50 км от комплекса находится аэропорт Бодрума, 8 км до Ялыкавак Марина, 15 км до центра Бодрума.

Вилла 4+1 - 219 м2
4 спальни, 1 гостиная и кухня, 4 ванные комнаты, панорамный вид на море

Виллы сдаются с отделкой под ключ, выполненной в современном стиле, кухонная техника включена в стоимость (встроенная плита, духовка и вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина и холодильник).

Инфраструктура:

  • Частный причал и деревянные террасы для загара
  • Водное такси
  • Водные виды спорта
  • Панорамный вид на море
  • Раздевалки
  • Трансфер на багги по комплексу
  • Лифт до пляжа
  • Общий бассейн
  • Уборка дома
  • Детская площадка
  • Кафе/Рестораны
  • Услуги по уборке
  • Охрана 24/7
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Kizilagac, Турция

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Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Kizilagac, Турция
от
$3,78 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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