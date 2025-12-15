  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Маниса
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Манисе, Турция

Yunus Emre
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Турция
от
$583,445
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 этажа вилла Брутто 280 м2 Нетто 256 м2 4 + 2 4 спальни 2 зала Система напольного отопления Камин Терраса с камином Открытый бассейн Открытый отопарк Зеленый частный сюжет Мависехир 19 ми…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти