Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$4,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Шикарная вилла с шестью спальнями районе Туркбуку | Бодрум с видом на море и горы в комплексе вилл..  Вилла находится в 1,3 км до пристани для яхт и яхт-клуба Тюркбюкю, в 1,5 км до торгового центра Macro, и в 14 км до Ялыкавака. Этажность: 3 Кол-во спален: 6 Гостиных: 2 Отдельная ку…
Smart Home
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном. В собственности входит два дома: Основ…
Smart Home
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$982,337
Варианты отделки С отделкой
Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме. Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок. Этажность: 2, 3 Кол-во спален: 3, 4 Кол-во г…
Smart Home
TekceTekce
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Шикарная вилла в центре живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции! Вилла расположена в комплексе, организован трансфер до общественного пляжа, который находится в 1.2 км, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 1.3 км, а до аэропорта Бодрума - 50 км. Э…
Smart Home
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Эти виллы с уникальным дизайном воплощают архитектурное великолепие, что делает их самым необычным проектом Бодрума. Комплекс состоит всего из 10 эксклюзивных вилл, с большим акцентом на приватность и безопасность. Каждая вилла по-своему особенная, что делает комплекс произведением искусс…
Smart Home
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$700,490
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Smart Home
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Mentese, Турция
от
$820,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 245 м²
2 объекта недвижимости 2
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто п…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Kizilagac, Турция
от
$3,78 млн
Варианты отделки С отделкой
Виллы и резиденции высокого класса с концепцией и услугами 5-звездочного отеля, расположены на площади 150.000 м2, а собственный пляж протяженностью 1.200 метров. В 50 км от комплекса находится аэропорт Бодрума, 8 км до Ялыкавак Марина, 15 км до центра Бодрума. Вилла 4+1 - 219 м2 4 сп…
Smart Home
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$784,707
Варианты отделки С отделкой
Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме. Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок. Этажность: 2, 3 Кол-во спален: 3, 4 Кол-во г…
Smart Home
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Продается роскошная вилла в живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции! Этажность: 2 Кол-во спален: 7 Кол-во сан-узлов: 5 Общая площадь: 340 м2 Площадь участка: 800 м2 Расстояние до моря: 500 метров Сауна Спортзал Камин Теплый пол Сис…
Smart Home
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Продается роскошная вилла в живописном районе Ялыкавак | Бодрум в 600 метрах от пристани для ЯХТ. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Отдельная квартира с 1 спальней, кухней и ванной комнатой для горничной или гостя. Расстояние до моря: 600 метров Частный больш…
Smart Home
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Бодрум, Турция
от
$469,336
Варианты отделки С отделкой
Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabuku. Комплекс состоит из 198 резиденций, расположенных на участке площадью 44,578 м2 рядом с сосновым лесом в районе Адабуку | Бодруме. Частный пирс для жителей комплекса, трансфер до пляжа, услуги багги на те…
Smart Home
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Бодрум, Турция
от
$959,086
Варианты отделки С отделкой
Отдельная вилла с тремя спальнями с прямы видом на море в районе Гундоган | Бодрум. Комплекс расположен в 100 метрах от моря, имеет собственный пляж с 3-я деревянными пирсами, площадку для загара, бассейн, ресторан на пляже и детскую площадку, до центра Гундогана 550 метров. Этажность:…
Smart Home
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$850,000
Варианты отделки С отделкой
Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляжем с пирсом, а также трансфер до/от пляжа. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во сан-узлов: 2 Расстояние до моря: 500 метров Садовая …
Smart Home
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$830,000
Варианты отделки С отделкой
Отдельно стоящая вилла с четырьмя спальнями в 800 метрах от моря. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Общая площадь: 200 м2 Площадь участка: 500 м2 Расстояние до моря: 800 метров Частная открытая парковка  Полы с подогревом  Система кондиционирования возду…
Smart Home
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$525,000
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляж с пирсом. Этажность: 2 Кол-во спален: 2 Кол-во сан-узлов:…
Smart Home
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Бодрум, Турция
от
$2,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Вилла с четырьмя спальнями с полным видом на море в Бодруме. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во гостиных: 1 Кол-во сан-узлов: 5 Общая площадь: 250 м2 Площадь участка: 381 м2 Частный сад Частный бассейн Частная парковка Система "умный дом" Солнечные панели Система подогр…
Smart Home
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Бодрум, Турция
от
$930,000
Варианты отделки С отделкой
В продаже 3-и виллы с тремя спальнями площадью 150 м2 - 170 м2 в центре Бодрума с панорамным видом на море и город. Частный бассейн Встроенная кухонная техника Встроенные шкафы Система охлаждения VRF Напольные обогреватели на вилле Парковка Сад Для получения более подр…
Smart Home
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,57 млн
Варианты отделки С отделкой
Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум. Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побереж…
Smart Home
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Бодрум, Турция
от
$3,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные виллы с пятью спальнями в живописном районе Гёлкёй | Бодрум. Комплекс вилл спроектированный известным архитектором Эмре Аролатом, расположен в бухте Демирбюку, одной из самых эксклюзивных бухт Бодрума. Этот прибрежный проект расположен на участке 120.000 м2, включает в себя 1…
Smart Home
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Kizilagac, Турция
от
$932,000
Варианты отделки С отделкой
Shelton Magia Bodrum - это уникальный комплекс из 104 роскошных вилл, расположенных на территории в 30.000 м2, в окружении живописной природы и захватывающих пейзажей. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во гостиных: 1 Кол-во сан-узлов: 3 Общая площадь: 140 м2 Частный сад Частный ба…
Smart Home
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Бодрум, Турция
от
$1,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные вилла с пятью спальнями в живописном районе Ялыкавак на берегу Эгейского побережья Турции! В комплексе построен на площади 9.600 м2, всего 18 вилл, расположен в 5 км от пристани Ялыкавак, 3 км до центра Гюмюшлюк, и всего 450 метров до моря и магазинов. Этажность: 2 Кол-во сп…
Smart Home
