Green Park Villas

Новая 3-Кровать Роскошная Отдельная Вилла в Алтинкуме На Продажу-Семью Отдых в Дидиме.

Дидим - название полуострова и его районного центра, Районный центр Дидим является центром всех торговых и транспортных маршрутов полуострова и находится очень близко к самому известному оживленному курорту полуострова, Алтинкуму.

Прекрасно завершённая, эта новая современная вилла на продажу в Дидиме расположена в районе Эфелер, примыкающем к ближайшей бухте Имбат, который популярен среди семей с его спокойными пляжами и мелководьем. 3-комнатная отдельная вилла является идеальной инвестицией в недвижимость в Турции с ее близостью к удобствам в центре города и на частном комплексе.

Мы предлагаем двухуровневую виллу с 3 спальнями в отличном частном, обнесенном стеной, закрытом комплексе. Отдельно стоящая вилла имеет новый и современный дизайн с системой центрального отопления, электрическими ставнями, тепловой и звукоизоляцией, светодиодным и точечным освещением.

Современная вилла, расположенная на участке с отдельным входом, частным бассейном, имеет кухню открытой планировки и большую гостиную. Есть 3 полезных и светлых спальни и 3 семейные ванные комнаты. Кухонные шкафы высокого качества, а мастерство - первого класса. Все материалы, используемые в современной и роскошно спроектированной вилле, имеют высокое качество, а качество изготовления тщательно и чисто.

Район Дидим и его окрестности, скорее всего, предпочитают те, кто живет на полуострове после отдыха в Алтинкуме, но предпочитают немного больше тишины и покоя, таким образом, город имеет большую иммигрантскую общину, но также привлекает большое количество людей по тем же причинам. До ночной жизни и пляжей Алтинкума можно легко добраться частыми местными автобусами, поэтому он также был выбором отдыхающих.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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