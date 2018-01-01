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Marina Villa

Didim, Турция
от
€220,000
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42 1
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О комплексе

Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Didim-Holiday Home в Турции

Это роскошное развитие современных вилл в Дидиме на продажу, комплекс двухквартирных вилл в небольшом, хотя и очень популярном курорте Алтинкум. Современная двухкомнатная вилла с 3 спальнями в Алтинкуме с видом на природу по выгодным ценам. Инвестиции дидим. Каждая вилла имеет общий бассейн и частный сад.

Эта двухквартирная вилла в Алтинкуме на продажу в настоящее время завершена примерно в 2 км от Эгейского моря и оживленного курортного центра Алтинкума, прекрасная зеленая развивающаяся зона, мирно расположенная вдали от всей ночной жизни, но с очень легким доступом к потрясающим пляжам и всем удобствам курорта. Двухквартирная вилла с видом на бассейн расположена в обнесенной стеной и закрытой среде. Он предлагает бассейн с большими солнечными террасами для принятия солнечных ванн у бассейна.

Современная роскошная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами имеет два этажа. Он обеспечивает комфорт благодаря широкой площади использования, открытой планировке кухни и используемым качественным материалам. Мебель первого качества и предлагается для продажи полностью меблирована. Имеет систему подогрева пола и широкие окна с автоматическими жалюзи. Он имеет большой балкон с видом на бассейн и огромную террасу на крыше. Материалы и мастерство, используемые в ванной комнате и кухне, имеют первое качество.

Все-все роскошная недвижимость Didim идеально подходит для семейного отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или инвестиций в Дидим, пешком до местных удобств и общественного транспорта для легкого доступа к пляжам, курортный центр и другие районы с прекрасным видом на природу.

Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Marina Villa
Didim, Турция
от
€220,000
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