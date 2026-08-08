О застройщике

AARU возник из более чем 30-летнего опыта компании Yiğit Beton, объединив в себе качество, надежность и видение в сфере строительства.

Для нас строительство — это не просто железобетонные конструкции, а искусство создания роскошных жилых пространств, которые придают ценность жизни людей.

Следуя нашему подходу «Соединяя бетон с видением», мы заливаем собственный бетон, возводим инфраструктуру с использованием собственного парка техники и применяем первоклассный натуральный камень и самые качественные материалы в отделке. Мы уделяем особое внимание мастерству и эстетике в каждой детали, сдавая проекты быстро, надежно и на высоком уровне.

AARU формирует стиль жизни настоящего и будущего — создавая резиденции, виллы, апартаменты и индивидуальные проекты, оставляя прочный след для будущих поколений.

Миссия AARU — персонализировать строительство. Мы создаём не просто дома, а истории и воспоминания, в которых будут жить люди.