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Aaru Residences

Турция,
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1995
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.aaru.com.tr
Время работы
Закрыто сейчас
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О застройщике

AARU возник из более чем 30-летнего опыта компании Yiğit Beton, объединив в себе качество, надежность и видение в сфере строительства.

Для нас строительство — это не просто железобетонные конструкции, а искусство создания роскошных жилых пространств, которые придают ценность жизни людей.

Следуя нашему подходу «Соединяя бетон с видением», мы заливаем собственный бетон, возводим инфраструктуру с использованием собственного парка техники и применяем первоклассный натуральный камень и самые качественные материалы в отделке. Мы уделяем особое внимание мастерству и эстетике в каждой детали, сдавая проекты быстро, надежно и на высоком уровне.

AARU формирует стиль жизни настоящего и будущего — создавая резиденции, виллы, апартаменты и индивидуальные проекты, оставляя прочный след для будущих поколений.

Миссия AARU — персонализировать строительство. Мы создаём не просто дома, а истории и воспоминания, в которых будут жить люди.

  • Наша сила — в собственном производстве, и мы никогда не идём на компромисс в вопросах качества.
  • Каждый проект реализуется на принципах надёжности и устойчивости.
  • Мы предлагаем нашим клиентам не просто жильё, а образ жизни и престиж.
Услуги

Области специализации AARU:

  • Жилые комплексы
  • Индивидуально спроектированные квартиры
  • Роскошные виллы
  • Разработка проектов по индивидуальному заказу

За нашими проектами стоит сильный бренд-партнёр Yiğit Beton с более чем 30-летним опытом в сфере инфраструктуры, земляных работ, бетона, каменных карьеров и мрамора. Благодаря этому мы можем контролировать качество на каждом этапе реализации проектов.

В строительстве мы широко применяем технологию Jet Grout для улучшения грунтов, повышая прочность и закладывая самые надёжные фундаменты.

Наши агенты за границей
Алина Пинчук
Алина Пинчук
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