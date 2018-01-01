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Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция

Goeltuerkbuekue, Турция
от
€1,59 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина)
  • Сантехника Duravit
  • Камин
  • Стальная дверь
  • Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками
  • Генератор
  • Резервуар для воды
  • Кондиционеры Daikin
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией.

  • Центр Бодрума - 15 минут
  • Центр Ялыкавака - 12 минут
  • Аэропорт Бодрума - 35 минут
  • Море - 400 метров
  • Гавань - 400 метров
Местонахождение новостройки
Goeltuerkbuekue, Турция

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Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€1,59 млн
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