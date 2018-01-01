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Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция

Milas, Турция
от
€2,04 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами.

Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2.

Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отель предлагает владельцам полный спектр услуг за дополнительную плату. Резиденция располагает 7 пляжами (4 полностью обслуживаемых, 3 уединенных), клубом, 5 ресторанами и магазинами, спортивными сооружениями, большим спа-центром на территории отеля Six Senses, круглосуточным консьерж-сервисом, фитнес-центром, крытыми и открытыми бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Дубовый паркет
  • Мраморный пол
  • Ванны Villeroy and Boch
  • Бытовая техника хорошего бренда
  • Кухонная мебель
  • Кондиционеры Daikin и Mitsubishi
  • Спутниковая система
  • Wi-Fi
  • Двойные стеклопакеты
  • Система "умный дом"
  • Камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Milas, Турция

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Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Milas, Турция
от
€2,04 млн
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