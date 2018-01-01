Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция

Авсаллар, Турция

от €72,000

Представляем вашему вниманию новый проект гармонично вписанный в окружающую среду района Авсаллар. Проект будет располагаться на большой закрытой территории общей площадью 1743 м2, и состоять из одного восьмиэтажного жилого блока и 35 апартаментов различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1. Проект подарит будущим жителям совершенно новое представление о возможностях жилого пространства. Современная архитектура комплекса и планировки квартир были продуманы до мелочей, чтобы создать максимально комфортные условия для будущих жильцов. На территории комплекса предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Так же важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования. Рядом с жилым комплексом есть школы, детские сады, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса расположен живописный парк, где вы можете полюбоваться на пейзажи которые так приятны после насыщенного рабочего дня. Варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием — и понравятся даже самым искушенным жителям Авсаллара. Всего в одном километре от жилого комплекса находятся лесопарковая зона и городской пляж на реке Клязьма, где жители смогут прогуливаться по живописной набережной в любое удобное время. Естественный зеленый ландшафт, обрамляющий берега реки, создаёт полное ощущение отдыха на первозданной природе. Всего в двух километрах от жилого комплекса находится пляж, где жители смогут прогуливаться по живописной набережной в любое удобное время, а расстояние до самого известного пляжа Алании, Клеопатра, составляет 22 км. 30 квартир 1+1 48 м2 3 квартиры 2+1 94 м2 2 квартиры 3+1 109 м2 Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Фитнес центр Камелия Игровая площадка на открытом воздухе Генератор Лобби Wi-Fi в зоне отдыха Камера наблюдения Открытая парковка Начало строительства комплекса: октябрь 2022 год. Окончание строительства комплекса: сентябрь 2023 год.