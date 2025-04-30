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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
$353,034
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10
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 14744
ID новостройки на Realting
In CRM: 2348733
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Предлагаются апартаменты и виллы с видом на море.

Резиденция располагает зелеными зонами, декоративными бассейнами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками, собственным причалом и пляжем, детскими площадками, полем для мини-гольфа, зонами для йоги и медитации.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф)
  • Москитные сетки
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе, в 25 км от центра Бодрума. Здесь вы найдете живописные бухты и гавани, оливковые рощи и сосновые леса, поля для гольфа и рестораны.

  • Центр Бодрума - 20 минут
  • Аэропорт - 10 минут
  • Торговый центр - 15 минут езды

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$353,034
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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