Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция

Предлагаются апартаменты и виллы с видом на море.

Резиденция располагает зелеными зонами, декоративными бассейнами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками, собственным причалом и пляжем, детскими площадками, полем для мини-гольфа, зонами для йоги и медитации.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф)

Москитные сетки

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе, в 25 км от центра Бодрума. Здесь вы найдете живописные бухты и гавани, оливковые рощи и сосновые леса, поля для гольфа и рестораны.