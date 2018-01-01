Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция

Современный проект, состоящий из 20 частных вилл с личными садами, расположенный на участке площадью 11 000 квадратных метров, обеспечивающий высококомфортную среду благодаря уникальной локации. Подходят для круглогодичного проживания. Каждая вилла имеет открытую автостоянку на 1 машину.

Расположение и объекты поблизости

Бодрум - одно из популярных направлений Турции. Он известен своими уникальными красивыми бухтами, историческим наследием и яркой ночной жизнью.

Гюмбет - район, расположенный всего в 3 километрах от центра Бодрума. Пригодность для жизни в любое время года и приятная атмосфера являются значительными факторами, влияющими на предпочтение этого района в качечестве места для проживания.

Бодрум и Гюмбет предлагают уникальные впечатления как для отдыхающих, так и для тех, кто хочет жить здесь постоянно. Этот район привлекателен для тех, кто хочет избежать городского хаоса, быть рядом с морем, и любит развлечения.

Расположенные в одном из самых престижных районов Бодрума, виллы отличаются не только уникальным панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, но и близостью объектов повседневной необходимости и социальных удобств, что делает их подходящими для круглогодичного проживания.