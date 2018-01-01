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Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция

Бодрум, Турция
от
€1,09 млн
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6
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О комплексе

Современный проект, состоящий из 20 частных вилл с личными садами, расположенный на участке площадью 11 000 квадратных метров, обеспечивающий высококомфортную среду благодаря уникальной локации. Подходят для круглогодичного проживания. Каждая вилла имеет открытую автостоянку на 1 машину.

Расположение и объекты поблизости

Бодрум - одно из популярных направлений Турции. Он известен своими уникальными красивыми бухтами, историческим наследием и яркой ночной жизнью.

Гюмбет - район, расположенный всего в 3 километрах от центра Бодрума. Пригодность для жизни в любое время года и приятная атмосфера являются значительными факторами, влияющими на предпочтение этого района в качечестве места для проживания.

Бодрум и Гюмбет предлагают уникальные впечатления как для отдыхающих, так и для тех, кто хочет жить здесь постоянно. Этот район привлекателен для тех, кто хочет избежать городского хаоса, быть рядом с морем, и любит развлечения.

Расположенные в одном из самых престижных районов Бодрума, виллы отличаются не только уникальным панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, но и близостью объектов повседневной необходимости и социальных удобств, что делает их подходящими для круглогодичного проживания.

  • Торговый центр OASIS: 0,8 км
  • Античный театр: 1,3 км
  • Пляж Гюмбет: 2,1 км
  • Государственная больница: 2,5 км
  • Частная больница ACIBADEM: 2,7 км
  • Бодрум Марина: 3,5 км
  • Пляж Кумбахче: 5 км
  • Торговый центр MIDTOWN: 6,1 км
  • Аэропорт: 38 км
Местонахождение новостройки
Бодрум, Турция

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Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Бодрум, Турция
от
€1,09 млн
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