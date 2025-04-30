Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция

Аланья, Турция

Проект состоит из 8 этажного блока. На данный момент из 72 квартир в наличии 14. Есть квартиры 1+1 от 58м2 и дуплексы 5+1 площадью 240кв.м. Наш проект находится 2 км от песчаного пляжа, в 1 км от центра и в минутах ходьбы от всех повседневных нужд, таких как рестораны, банки, бутики, больниц…