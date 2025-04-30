Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция

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Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.
Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студия…
Проект состоит из 8 этажного блока. На данный момент из 72 квартир в наличии 14. Есть квартиры 1+1 от 58м2 и дуплексы 5+1 площадью 240кв.м. Наш проект находится 2 км от песчаного пляжа, в 1 км от центра и в минутах ходьбы от всех повседневных нужд, таких как рестораны, банки, бутики, больниц…
На продажу предлагаются апартаменты в комплексе рядом с пляжем на берегу Средиземного моря и рядом с центром города Алания, Оба. Апартаменты расположены в 5-ти этажном доме на первой береговой линии. Расстояние до пляжа не более 50 метров. Удаленность от центра города Алания не превышает 200…