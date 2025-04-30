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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция

Бодрум, Турция
от
$1,96 млн
;
20
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Описание Описание
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ID: 14544
ID новостройки на Realting
In CRM: 2347942
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, зонами отдыха и парковочными местами.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Большие окна
  • Современные кухни
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном живописном районе.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,96 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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