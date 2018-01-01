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Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция

Karakecililer, Турция
от
€615,104
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О комплексе

Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами.

Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Особенности квартир

Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.

Местонахождение новостройки
Karakecililer, Турция

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Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€615,104
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