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  4. Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.

Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.

Бодрум, Турция
от
$2,77 млн
BTC
32.8891245
ETH
1 723.8596326
USDT
2 733 712.6586221
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27205
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные двухуровневые резиденции и виллы в премиальном комплексе Povera Residences & Villas на первой линии.

Только 76 вилл и 234 резиденции на участке 150 000 м2.
Панорамный вид на море, частный пляж длиной 1200 метров, полный гостиничный сервис уровня luxury.

Двухуровневые резиденции:

Общая площадь: 345 м2 (жилая 255 м2)
Гостиная и кухня
5 спален
4 ванных комнат
Частный сад

Апартаменты и виллы сдаются с отделкой под ключ, выполненной в современном стиле, кухонная техника включена в стоимость (встроенная плита, духовка и вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина и холодильник).

Комплекс расположен в 2 км от центра Тюркбюку, 5 км до центра Гюндогана, 13 км до Ялыкавак Марина, 25.5 км до Бодрум Марина, 50 км от аэропорт Бодрума.
 

Инфраструктура:

  • Частный причал и деревянные террасы для загара
  • Водное такси
  • Водные виды спорта
  • Панорамный вид на море
  • Раздевалки
  • Трансфер на багги по комплексу
  • Лифт до пляжа
  • Общий бассейн
  • Уборка дома
  • Детская площадка
  • Кафе/Рестораны
  • Услуги по уборке
  • Охрана 24/7
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,77 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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