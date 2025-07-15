Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.

Роскошные двухуровневые резиденции и виллы в премиальном комплексе Povera Residences & Villas на первой линии.

Только 76 вилл и 234 резиденции на участке 150 000 м2.

Панорамный вид на море, частный пляж длиной 1200 метров, полный гостиничный сервис уровня luxury.

Двухуровневые резиденции:

Общая площадь: 345 м2 (жилая 255 м2)

Гостиная и кухня

5 спален

4 ванных комнат

Частный сад

Апартаменты и виллы сдаются с отделкой под ключ, выполненной в современном стиле, кухонная техника включена в стоимость (встроенная плита, духовка и вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина и холодильник).

Комплекс расположен в 2 км от центра Тюркбюку, 5 км до центра Гюндогана, 13 км до Ялыкавак Марина, 25.5 км до Бодрум Марина, 50 км от аэропорт Бодрума.



Инфраструктура:

Частный причал и деревянные террасы для загара

Водное такси

Водные виды спорта

Панорамный вид на море

Раздевалки

Трансфер на багги по комплексу

Лифт до пляжа

Общий бассейн

Уборка дома

Детская площадка

Кафе/Рестораны

Услуги по уборке

Охрана 24/7

И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.