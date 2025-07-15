Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.

Роскошные двухуровневые резиденции и виллы в премиальном комплексе Povera Residences & Villas на первой линии.
Только 76 вилл и 234 резиденции на участке 150 000 м2.
Панорамный вид на море, частный пляж длиной 1200 метров, полный гостиничный сервис уровня luxury.
Двухуровневые резиденции:
Общая площадь: 345 м2 (жилая 255 м2)
Гостиная и кухня
5 спален
4 ванных комнат
Частный сад
Апартаменты и виллы сдаются с отделкой под ключ, выполненной в современном стиле, кухонная техника включена в стоимость (встроенная плита, духовка и вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина и холодильник).
Комплекс расположен в 2 км от центра Тюркбюку, 5 км до центра Гюндогана, 13 км до Ялыкавак Марина, 25.5 км до Бодрум Марина, 50 км от аэропорт Бодрума.
Инфраструктура:
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