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Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция

Бодрум, Турция
от
€870,609
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины.

Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухня с островом
  • Камин
  • Светодиодное освещение
  • Кондиционеры
  • Встроенная бытовая техника
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Торба — район, расположенный в нескольких минутах езды от исторического центра Бодрума и 20 минутах от аэропорта. Он славится кристально чистым морем, живописными пляжами с широким спектром водных видов спорта и спокойной атмосферой. Район богат историческими местами и памятниками культуры.

  • Автомагистраль А101 - 1 км
  • Аптека - 1,5 км
  • Автовокзал Бодрума - 2 км
  • Торговый центр - 1,6 км
  • Пляжи и море - 3 км
  • Центр Бодрума - 6 км
  • Гавань - 9 км
  • Больница - 13 км
Местонахождение новостройки
Бодрум, Турция

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Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Бодрум, Турция
от
€870,609
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