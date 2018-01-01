Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция

Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Элегантный 5-ти этажный проект разработан для комфортного пятизвездочного отдыха вдали от городской суеты, в более прохладном и тихом месте, чем первая и вторая линии моря. Резиденция будет располагать всем необходимым для жизни и отдыха в Турции. Комплекс расположен в районе Оба г. Алания, в шаговой доступности имеются новые магазины, остановки общественного транспорта, школа, спортивные и тренажерные площадки под открытым небом, рестораны и кафе.
Проект состоит из 3-х блоков, общее количество квартир 84, на продажу представлены квартиры с планировкой: 1+1, 2+1, 3+1 (54м2-174м2).
Начало строительства октябрь 2022г., окончание строительства май 2024г.
Инфраструктура объекта: Трансфер до пляжа, Открытый бассейн, Спортзал, Открытая парковка, Хамам Комната йоги и пилатеса, Настольный теннис, Сауна, Конференц-зал, Бильярд, Зона СПА, Зона отдыха, Детская игровая комната и комната матери и ребенка Джакузи, Лобби, Электрогенератор, Детская площадка (открытая), Кафе, Беседка.