Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция

Каждая вилла расположена на собственном земельном участке с открытым бассейном площадью 30 м2, размером 10х3 м и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, площадь варьируется от 390 до 460 м2. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн - уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет. Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зеленым ограждением (деревья/декоративный кустарник). Комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме

Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.1-3.2 м.

Преимущества

Застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе.