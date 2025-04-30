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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция

Gumusluk, Турция
от
$1,25 млн
14.04.2025
$1,24 млн
13.04.2025
$1,24 млн
12.04.2025
$1,25 млн
11.04.2025
$1,28 млн
10.04.2025
$1,28 млн
09.04.2025
$1,29 млн
08.04.2025
$1,29 млн
06.04.2025
$1,29 млн
05.04.2025
$1,28 млн
04.04.2025
$1,29 млн
03.04.2025
$1,31 млн
02.04.2025
$1,30 млн
01.04.2025
$1,30 млн
30.03.2025
$1,30 млн
29.03.2025
$1,31 млн
28.03.2025
$1,31 млн
27.03.2025
$1,31 млн
26.03.2025
$1,31 млн
25.03.2025
$1,30 млн
24.03.2025
$1,30 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21554
ID новостройки на Realting
In CRM: 2390880
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум
  • Деревня
    Gumusluk

О комплексе

Каждая вилла расположена на собственном земельном участке с открытым бассейном площадью 30 м2, размером 10х3 м и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, площадь варьируется от 390 до 460 м2. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн - уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет. Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зеленым ограждением (деревья/декоративный кустарник). Комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме

Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.1-3.2 м.

Преимущества

Застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе.

Местонахождение на карте

Gumusluk, Турция

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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,25 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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