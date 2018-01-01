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Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция

Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
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16
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами.

Удобства и оснащение в доме
  • Камин
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума.

Местонахождение новостройки
Yalikavak, Турция

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Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
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