Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция

Demirtas, Турция

от €89,000

Сдача в: 2024

Новый 9-ти этажный жилой комплекс, сроится в районе Демирташ г. Алания. Объект состоит из двух 9-ти и 7-ми этажных блоков. Вашему вниманию представлены квартиры планировок: 1+ 1, 2+1, 4+1 общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2. Квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой. Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое для постоянной жизни и комфортного отдыха. У каждого блока собственные: открытый бассейн (один из них олимпийских размеров), крытый панорамный бассейн, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хаммам и удобное лобби. Территория объекта огорожена и благоустроена зеленым садом. Кроме этого, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное – бесплатный трансфер до пляжа. Не упустите прекрасную возможность купить недвижимость у моря от застройщика по самым низким ценам!