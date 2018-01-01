Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция

Новый 9-ти этажный жилой комплекс, сроится в районе Демирташ г. Алания. Объект состоит из двух 9-ти и 7-ми этажных блоков. Вашему вниманию представлены квартиры планировок: 1+ 1, 2+1, 4+1 общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2. Квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой. Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое для постоянной жизни и комфортного отдыха. У каждого блока собственные: открытый бассейн (один из них олимпийских размеров), крытый панорамный бассейн, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хаммам и удобное лобби. Территория объекта огорожена и благоустроена зеленым садом.
Кроме этого, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное – бесплатный трансфер до пляжа.
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Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом.
Окончание строительства - август 2023 года.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Больницы - 50 метров
Море - 900 метров
Центр города - 1 км
Аэропорт - 35 км
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами.
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Особенности квартир
Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.