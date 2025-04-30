Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция

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Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов.
В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками к…
Участок площадью 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK
500 метр до море
4 блока и виллы, квартиры 1+1, 2+1
Первоначальный взнос 50% - возможность рассрочки на 24 месяца.
НАЧАЛО ПРОЕКТА : 31.12.2023
КОНЕЦ : 31.12.2026
Особенности интерьера:
Подвесные потолки
Кухонный гарн…
Предлагаются виллы с парковочными местами.
Резиденция располагает общим бассейном 220 м2 и собственным пляжем.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа