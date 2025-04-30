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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция

Gundogan, Турция
от
$841,484
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20
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ID: 14736
ID новостройки на Realting
In CRM: 2349215
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум
  • Деревня
    Gundogan

О комплексе

Предлагаются виллы, таунхаусы и апартаменты с видом на море.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает общим бассейном.

Расположение и объекты поблизости
  • Магазины - 5 минут
  • Автовокзал - 10 минут
  • Пляж - 5 минут
  • Аэропорт - 45 минут

Местонахождение на карте

Gundogan, Турция

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Gundogan, Турция
от
$841,484
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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