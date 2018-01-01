Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция

Предлагаются новые виллы четырех типов:

Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины.

Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины.

Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями.

Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря.

Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами.

Окончание строительства - конец 2023 года.

Особенности квартир

Тип А

Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню.

Тип В

Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню.

Тип С

Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню.

Тип D

Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню.

Камин

Автономное отопление

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.