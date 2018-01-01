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Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция

Meselik, Турция
от
€1,42 млн
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20
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О комплексе

Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную.

Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб.

Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта.

Расположение и объекты поблизости

Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас.

В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.

Местонахождение новостройки
Meselik, Турция

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Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€1,42 млн
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