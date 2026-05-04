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Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN

Даламан, Турция
от
$110,033
НДС
;
39
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ID: 39604
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Даламан
  • Адрес
    Sumbul Sokak

О комплексе

Aaru Solis
 

Solis — это современный жилой проект, в котором гармонично сочетаются вневременная архитектура, исключительный комфорт и продуманная функциональность. Тщательно спроектированный до мельчайших деталей, Solis воплощает новый стандарт современной жизни.Расположенный в одном из самых престижных и востребованных жилых районов Даламана, Solis предлагает сбалансированную среду для жизни, где повседневный комфорт, удобство и высокое качество жизни естественно дополняют друг друга.Благодаря современной архитектуре, рациональной планировке и тщательно продуманным жилым пространствам Solis предлагает образ жизни, отвечающий требованиям сегодняшнего дня и ориентированный на стандарты будущего.

Solis — современный жилой проект, состоящий из 35 резиденций, расположенных в четырёх отдельных блоках. Каждая деталь проекта продумана таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство в повседневной жизни.

Просторные балконы, планировки с максимальным естественным освещением и рациональная организация внутренних пространств делают каждую квартиру одновременно функциональной и комфортной.

Solis — это надёжная и перспективная возможность как для комфортной жизни, так и для долгосрочных инвестиций в недвижимость в одном из самых привлекательных жилых районов Даламана.

Жилой проект, созданный с заботой о вашем комфорте

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

 

* 35 жилых резиденций

* Апартаменты формата 2+1 (две спальни и гостиная)

* Просторные балконы

* Открытая парковка

* Общий бассейн

* Благоустроенная озеленённая территория

* Лифтовое сообщение

* Современная архитектура

* Энергоэффективная теплоизоляция фасада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Местонахождение на карте

Даламан, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
Даламан, Турция
от
$110,033
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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