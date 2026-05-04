Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN

Aaru Solis



Solis — это современный жилой проект, в котором гармонично сочетаются вневременная архитектура, исключительный комфорт и продуманная функциональность. Тщательно спроектированный до мельчайших деталей, Solis воплощает новый стандарт современной жизни.Расположенный в одном из самых престижных и востребованных жилых районов Даламана, Solis предлагает сбалансированную среду для жизни, где повседневный комфорт, удобство и высокое качество жизни естественно дополняют друг друга.Благодаря современной архитектуре, рациональной планировке и тщательно продуманным жилым пространствам Solis предлагает образ жизни, отвечающий требованиям сегодняшнего дня и ориентированный на стандарты будущего.

Solis — современный жилой проект, состоящий из 35 резиденций, расположенных в четырёх отдельных блоках. Каждая деталь проекта продумана таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство в повседневной жизни.

Просторные балконы, планировки с максимальным естественным освещением и рациональная организация внутренних пространств делают каждую квартиру одновременно функциональной и комфортной.

Solis — это надёжная и перспективная возможность как для комфортной жизни, так и для долгосрочных инвестиций в недвижимость в одном из самых привлекательных жилых районов Даламана.

Жилой проект, созданный с заботой о вашем комфорте

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

* 35 жилых резиденций

* Апартаменты формата 2+1 (две спальни и гостиная)

* Просторные балконы

* Открытая парковка

* Общий бассейн

* Благоустроенная озеленённая территория

* Лифтовое сообщение

* Современная архитектура

* Энергоэффективная теплоизоляция фасада